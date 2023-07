Twitter börjar betala kreatörer – meme-skapare tjänar miljoner

I februari i år meddelade Twitter- och Tesla-ägaren Elon Musk att vissa Twitter-kreatörer ska tjäna pengar på plattformen. Pengarna ska komma från annonser. För att få avkastning behöver man vara Twitter Blue-användare, när man betalar för extra funktioner på plattformen, och fått mer än fem miljoner visningar på sitt konto i tre månader i rad.

Nästan ett halvår senare har utbetalningarna dragit igång. Twitter har sagt att pengarna ska rulla in på kreatörernas konton inom de kommande 72 timmarna.

Hittills har kreatörer fått allt från några tusen amerikanska dollar till nästan 40.000 amerikanska dollar, i dagsläget över 400.000 svenska kronor, skriver Tech Chrunch.

Att utdelningen dras igång nu är inte en slump då Metas rival-app Threads nådde över 100 miljoner följare tidigare i veckan. Den snabbaste växande appen någonsin.

Techjättarna har gjort sig kända för att kopiera funktioner där till exempel Meta plockat från andra plattformer som Snapchat och Tiktok och Twitter från Clubhouse. Threads är inget undantag och är en snarlik kopia av Twitter, något som Mark Zuckerburg skämtat om i ett Twitter-inlägg med en meme på två Spindelmannen-figurer av samma slag.

Den högsta summan hittills verkar ligga på över 107.000 amerikanska dollar, vilket i dag är över 1 miljon svenska kronor, skriver TitterDaily, ett Twitter-fan-konto, på plattformen.

Det är kontot InternetH0F med över 1,9 miljoner följare som har fått den stora summan. Kontot delar dagligen med sig av memes och beskriver sig som ”Internet hall of fame – The best of internet”.

I dagsläget är det oklart hur Twitter räknar ut hur höga eller låga utbetalningar olika kreatörer får.