Trustly fortsätter växa – men inget besked om FI-beslut

Det svenska fintechbolaget Trustly tillhandahåller en plattform för konto-till-konto-betalningar. På onsdagsmorgonen publicerade bolaget sin senaste kvartalsrapport, vilken bjöd aktieägarna på munter läsning.

Trustlys nettoomsättning under det andra kvartalet 2021 uppgick till 680 Mkr, vilket kan jämföras med 482 Mkr under samma period förra året. I konstant valuta innebär det en ökning på 49 procent. Motsvarande siffra under det första kvartalet var 52 procent.

Om siffrorna i stället slås ut på årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 1,3 miljarder kronor – en ökning på hela 53 procent.

De ökande intäkterna drivs primärt av Trustlys nordamerikanska satsning. Enligt kvartalsrapporten ökade omsättningen på andra sidan Atlanten med 481 procent under kvartalet, vilket innebär 26 procent av nettoomsättningen. Sett till årets första halva ligger motsvarande siffra på 537 procent.

Justerad ebitda under det andra kvartalet landade på 303 Mkr. I konstant valuta innebär det en ökning på 43 procent.

Trustlys vd Oscar Berglund kommenterar siffrorna i kvartalsrapporten:

”I det andra kvartalet gick vi live med ett flertal nya kunder, bland annat Zalando, Europas ledande digitala plattform för mode och lifestyle, och GoFundMe, världens främsta insamlingsplattform. Nyligen förstärkte vi vår koncernledning genom att utse John McLane, tidigare chef för Trustlys verksamhet i Nordamerika, till Chief Operating Officer för koncernen”, säger han i rapporten.

”Jag ser fortsatt stora möjligheter för Trustly framöver. Vi fortsätter att definiera om marknaden för onlinebetalningar och möjliggöra ett skifte mot ett kortlöst samhälle, där konto-till-kontobetalningar blir en ny global betalningsstandard.”

Under våren rapporterade Di Digital att Trustly närmade sig en börsnotering. Efter att Finansinspektionen inledde en granskning av bolaget sköts dock planerna på framtiden. Granskningen avsåg Trustlys förebyggande arbete avseende penningtvätt.

”Det som överraskade oss var att FI har en preliminär syn om att vi ska göra så kallade grundkännedomskontroller av de konsumenter som betalar med Trustly. Vi har inte tolkat vårt tillstånd på det sättet och nu behöver vi smälta det”, sa vd:n Oscar Berglund till Di Digital i april.

I kvartalsrapporten skriver Trustly att man ännu inte har fått information om när Finansinspektionen ska meddela sitt slutgiltiga beslut.