Truecaller: ”Kommer fortsätta leverera fina vinster”

Truecaller visade både en stark tillväxt och vinst under det fjärde kvartalet 2021. ”Vi har haft ett fantastiskt kvartal och hela 2021 var ett exceptionellt år”, säger bolagets vd Alan Mamedi.

Truecaller TRUE B -4,21% Dagens utveckling levererar i linje med förväntningarna. Det står klart när bolaget nu synar korten för det fjärde kvartalet 2021, bolagets andra kvartal som börsnoterat.

Omsättningen ökar från 185,7 miljoner kronor under samma kvartal 2020, och landar på 392,2 Mkr. Den 20 januari lämnade bolaget en omvänd vinstvarning och uppgav då att omsättningen skulle landa mellan 380–400 miljoner kronor. Resultatet ökar kraftigt, från 8,7 Mkr under det fjärde kvartalet 2020 till 138,3 Mkr. Ebitda-resultatet landade på 196 miljoner kronor, vilket är en miljon över bolagets egna beräkningar.

”Vi hade räknat i det övre spannet men eftersom vi väntade på revisorerna så var vi osäkra”, säger vd:n Alan Mamedi till DiTV.

Truecaller grundades 2009 av KTH-vännerna Alan Mamedi och Nami Zarringhalam och erbjuder en app för nummerupplysning. Tjänsten kan även blockera oönskade uppringare och meddelande, ett problem som är särskilt stort i Indien, bolagets klart största marknad.

Intäkterna kommer dels från annonser via en gratisversion av appen, dels genom en premiumtjänst för den som är villig att öppna plånboken. Antalet användare skrivs nu till 304 miljoner, enligt uppgifter från utgången av 2021. Det är en markant ökning från de 265 miljoner användare som bolaget hade i början av 2021.

Truecallers glada rapport följer efter en svängig tid på börsen. Efter noteringen i oktober har aktien både mer än dubblas från noteringskursen – och halveras därifrån. Innan börsöppning på onsdagen ligger kursen på 68,9 kronor, en uppgång på drygt 32 procent jämfört med teckningskursen på 52 kronor. Samtidigt hade aktien fallit med nära 40 procent i år innan börsöppningen på onsdagen. Det har också varit en press på tekniksektorn på börsen i år där Stockholmsbörsens teknikindex har backat med 22 procent hittills i år. I den inledande handeln efter rapporten steg aktien med nära 5 procent.

”Vi är ett vinstdrivande bolag. Vi är inte i behov av att ta in mer kapital som vissa andra bolag, så vi sitter i en unik position och kommer fortsätta vara ett bolag som levererar fina vinster framöver Med de långsiktiga mål som är satta. Det jag sett är att våra aktieägare som kommit in är väldigt långsiktiga. Det som händer på marknaden händer alla. Sedan måste jag säga att jag är väldigt stolt över att vi fortfarande ligger över 30 procent från vårt introduktionspris, att de som kommit in och är långsiktiga sitter stilla i båten. Jag räknar med att de kommer sitta med i många, många år till.”

Samtidigt valde två storägare att kliva av efter att lockup-perioden löpt ut i januari. Riskkapitalbolaget Open Ocean sålde då sitt innehav för 900 miljoner kronor, 3,3 procent av bolaget och riskkapitalbolaget Balderton sålde sitt innehav på 1,4 procent av Truecaller. Det går emot Alan Mamedis uttalande från december.

”Det jag syftade på då var storägare som fortfarande är aktiva och sitter i vår styrelse. Open Ocean var vår första institutionella investerare, som kom in 2012. De har varit med i nästan 10 år. Det är naturligt att de avyttrar sitt innehav då fonden faktiskt stängde för snart sex år sedan. Jag tycker det är helt naturligt och likaså Balderton som är ett liknande case som faktiskt inte ens får äga aktier i en noterad miljö”, säger Alan Mamedi och fortsätter:

”Men det jag tycker är viktigt att lyfta upp är att de aktier som de sålde, majoriteten köptes upp av existerande aktieägare som kom in i bolaget under IPO:n. Det tycker jag är en väldigt god signal som skickas till marknaden. De som kommer med nu är faktiskt långsiktiga och vill också köpa mer.”

Bolagets största marknad är Indien.

”50 procent av alla smartphones i Indien använder oss. Men vi är även stora i andra delar av världen, speciellt i tillväxtområden som Mellanöstern och Afrika. Vi ser även en stor tillväxt i Latinamerika” fortsätter Alan Mamedi.

Truecaller fokuserar även på Nordamerika.

”Det är en långsiktig satsning vi har. Vi ser även en stark tillväxt i Sydostasien med länder som Indonesien och Malaysia, som som är stora marknader ur ett smartphone-perspektiv.”

Styrelsen föreslår ingen utdelning