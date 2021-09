Truecaller bekräftar notering – tar in en miljard för tillväxt

Vill ta in runt en miljard inför noteringen på Stockholmsbörsen

Telefonboksappen Truecaller bekräftade under onsdagsmorgonen sin officiella intention att börsnotera bolaget på Stockholmsbörsen. Erbjudandet ska bestå av nya B-aktier samt befintliga B-aktier som erbjuds av vissa existerande aktieägare. Emissionen av dessa aktier väntas tillföra Truecaller cirka 1 miljard kronor före avdrag för kostnader för erbjudandet.

”Vi känner att det är ett naturligt steg i vår resa”, säger grundaren och vd:n Alan Mamedi till DiTV på onsdagsmorgonen.

Han säger att bolaget vuxit sig stora, med en halv miljard nedladdningar, över 280 miljoner aktiva användare, men betonar även att man är lönsamma med en EBIDTA-marginal som, enligt bolaget, är 34 procent. (Alan Mamedi råkade säga 38 procent i DiTV, men en representant för företaget har hört av sig och korrigerat.)

En annan fördel med noteringen är att kunna använda egna aktier till att köpa andra bolag, säger vd:n. Vad gäller värderingen vill han inte kommentera tidigare uppgifter utan säger att det är ”viktigt att låta marknaden sätta vår värdering”.

Kapitaltillskottet ska bland annat användas till ”user aquisition”.

”Vi vill växa genom att köpa användare”, säger han i DiTV.

Truecallers tjänst används idag för ”trusted communication” – att hålla reda på kontakter i telefonen, men även för att blockera oönskade samtal. Bolaget vill fortsätta utveckla alla delar av sin affär, som består av en annonstjänst, en prenumerationstjänst och en nybakad företagstjänst med över 500 stora, betalande kunder.

”Truecaller for business gör det möjligt för stora företag att komma in i vår plattform. Vi verifierar dem och hjälper dem integrera i vår produkt. Det innebär att när banken ringer dig så vet du att det är banken och inte en scam. Du ser även varför de ringer dig, det kan vara att ditt kreditkort behöver förnyas till exempel”, förklarar Alan Mamedi i DiTV.

Grundarna av Truecaller kommer fortsatt att kontrollera bolaget genom sina röststarka A-aktier. Mer detaljer, inklusive de fullständiga villkoren, ska presenteras i ett prospekt.

Noteringen väntas genomföras under det fjärde kvartalet.

”Den är några veckor bort”, säger Alan Mamedi till DiTV.

Sequoia är Truecallers största ägare Sequoia 21 procent Kleiner Perkins 10 procent Nami Zarringhalam, 8,2 procent Alan Mamedi, 8,2 procent Atomico, 6,6 procent Zenith, 6,1 procent Stefan Lennhammer (tidigare ordförande), 4,9 procent Anställda, runt 15 procent.

Källa: Uppgifter till Di Digital.

Di Digital rapporterade redan i februari i år att en notering av Truecaller, enligt uppgift, skulle ske under andra halvan av 2021 till en värdering på 3 miljarder dollar, drygt 25 miljarder kronor. Huvudspåret skulle då ha varit en börsintroduktion i Stockholm, enligt Di:s uppgifter, men även USA hade nämnts som ett alternativ för Truecallers del.

Truecaller startades 2009 som en slags telefonbokstjänst. Resan har inte varit spikrak. Man hade exempelvis en minikris 2015 och tvingades säga upp personal. Men bolaget har vuxit snabbt och har idag över 280 miljoner aktiva användare, varav merparten finns i Indien. Idag har tjänsten utvecklats med bland annat meddelandefunktioner.

Alan Mamedi uppger för DiTV att Truecallers ”kärnmarknader” har cirka 1,1 miljarder smartphone-användare.

”De här marknaderna kommer att växa med ytterligare 400 miljoner användare mot 2025. Så vi ser möjligheten att växa ännu snabbare än marknaden”, säger han.

Bolaget har tidigare bekräftat att de ska vara redo för en börsnotering under 2021. Under året har bolaget bland annat plockat in en rad tungviktare för att förbereda sig för nästa steg. Man har rekryterat Sinchs tidigare finanschef Odd Bolin, och värvat Unibets produktchef Fredrik Kjell till rollen som operativ chef.

I somras tog man in två nya ledamöter i styrelsen: Annika Poutiainen, som är ledamot i Nasdaqs listningskommitté på Helsingforsbörsen och styrelseledamot i teleoperatören Airtel Africa, och Helena Svancar som är chef för förvärv och fusioner på telekomjätten Ericsson, med en bakgrund på Deutsche Bank.

För två veckor sedan stod det även klart att Truecaller utsett Bing Gordon till ny styrelseordförande. Han är partner på bolagets näst största ägare, den Silicon valley-baserade riskkapitaljätten Kleiner Perkins Caufield & Byers. Bing Gordon har suttit i Truecallers styrelse mellan 2003-2018 och är även särskild rådgivare åt Amazons styrelse. Han ersätter medgrundaren Nami Zarringhalam, som blir kvar både som styrelseledamot och Chief Strategy Officer (CSO).

”Jag är glad över att Bing Gordon har accepterat rollen som ordförande och därmed utökat sitt engagemang för Truecaller ytterligare”, sa Nami Zarringhalam då.

Truecallers största ägare är dock Sequoia, en annan av Silicon valleys riskkapitaljättar. Andra delägare är Nicklas Zennströms Atomico och Tommy Jacobsons Zenith.Truecallers omsättning uppgick till 492 miljoner kronor under 2020. Bolagets rörelseresultat var minus 31 Mkr samma år. Detta på grund av en nedskrivning av sin finanssatsning som skrotats.

Texten uppdateras kontinuerligt.