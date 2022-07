Trögt för Fishbrain – går ut med crowdfunding-håven

Fiskeappen Fishbrain har lockat 14 miljoner användare och investerare som den japanska jätten Softbank. Men förlusterna har hopat sig – och nu testar man att ta in pengar via gräsrotsfinansiering.

Fishbrain har sedan starten 2013 uppmärksammats som ett en av Sveriges mest lovade nischade sociala medier-appar. Engagemanget bland sportfiskare har varit imponerande. Bara det senaste året har fiskeappen ökat antalet användare från 12 till 14 miljoner.

”Appens kärna bygger på att sportfiskarna själva loggar sin fångst och de väljer alltid vad de vill dela med andra. Man är välkommen på Fishbrain även om man vill behålla sina fångstpositioner för sig själv eller bara dela med sina fiskepolare”, förklarar företagets vd och grundare Johan Attby.

Han menar att bolaget är störst på marknaden.

”Vi är tio gånger större än våra konkurrenter och växer tio gånger så snabbt”, säger han.

Vidare har investerare som svenska Northzone, B Capital Group och Softbank flockats kring bolaget. När Di pratade med Fishbrain förra året hade de precis fått napp på 263 miljoner kronor när japanska Softbank ökade sitt innehav.

Ändå har det stora kommersiella genombrottet låtit vänta på sig.

I fjol ökade bolagets omsättning endast med 11 procent, jämfört med året innan, och landade på 94 miljoner kronor, enligt vd:n. Det kan jämföras med en tillväxt på 32 procent mellan 2019 och 2020.

Förlusterna ökade samtidigt med hela 31 procent till närmare 78 miljoner kronor i fjol.

”Det är svårt med balansen mellan tillväxt och lönsamhet. Vi har bemannat upp men måste som alla företag se över vår kostnadsmassa”, säger Johan Attby.

För att öka intäkterna lanserade bolaget 2019 en premiumtjänst. Betalande kunder fick då tillgång till ai-tjänsten Bitetime, med information om när och var fisket är som bäst. Sedan förra året har antalet premiumanvändare ökat med 10 procent, enligt Johan Attby.

I juni gick bolaget även ut med crowdfunding-håven via investeringsplattformen Seedrs, vilket är ovanligt för ett bolag som redan tagit in stora summor riskkapital från etablerade investerare. Hittills har de tagit in 11 miljoner kronor från 88 aktieägare.

”Syftet är att öka medvetenheten bland användare. Vi är ju en konsumenttjänst och är du en liten aktieägare blir du en långsiktig kund”, säger Johan Attby.

Han menar att Fishbrians vikande tillväxttakt beror på Apples nya integritetspolicy, som försvårat möjligheten att nå kundgruppen och ökat den högre kundanskaffningskostnaden.

”Hela branschen drabbades men jag är nöjd över att vi ändå kunde växa trots detta och med fortsatt positiv enhetsekonomi”, säger han.

Johan Attby tror att 2022 kommer bli ett riktigt bra år för Fishbrain. Mycket tack vare deras satsning på e-handel som enligt honom, växer mellan 50–100 procent varje år.

”Fokus är nu att nå lönsamhet och så som kurvorna pekar nu är vi två år från vinst”, säger han.

Hur länge de klarar sig på existerande kassa är inget som bolaget delar.

Lyssna på avsnittet med Digitalpodden där gräsrotsfinansiering diskuteras här: