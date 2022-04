Tommy Jacobson satsar på Malmös smarta larmbolag

Malmöbaserade Minut har sedan starten 2015 varit en pionjär inom en ny typ av små, högteknologiska hemlarm som fungerar utan kameror. Systemet var länge tänkt som ett prisvärt alternativ till traditionella hemlarmsystem, men hade till en början svårt att hitta rätt på marknaden.

I korta drag kostar själva hemlarmet cirka 500 kronor. Sedan kostar det kring 1.500 kronor per år för att använda appen det är kopplat till.

Det stora genombrottet kom under 2020 då Minut tecknade ett avtal med Airbnb, vilket Di Digital rapporterade om. Airbnb marknadsför sedan dess Minuts system till hyresvärdar som vill övervaka sina hem – men samtidigt respektera gästernas personliga integritet.

”Vi är världsledande på sensorteknik som låter hyresvärdar övervaka ljudnivå och antal personer i lokalen vid korttidsuthyrning”, säger Nils Mattisson, vd och medgrundare på Minut.

Det senaste året har hans bolag även blivit duktigare på att sälja hela system till stora företag.

Minuts största kund är exempelvis amerikanska Kasa Living, ett bolag med tusentals egna bostäder som hyrs ut i några veckor eller månader i taget till allt från turister till personer som jobbar på annan ort. Kasa Living har integrerat Minut i sin tekniska plattform, och använder även systemet för att inhämta information om när hyresgäster och städare kommer och går.

”De senaste tolv månaderna har tre av världens 50 största fastighetsbolag börjat använda vår teknik. Över 90 procent av vår omsättning sker nu i Storbritannien och USA”, säger vd:n.

Exakt hur mycket Minut omsätter är omöjligt att kontrollera. Vid sidan av sitt svenska aktiebolag har Minut även ett moderbolag i Delaware, USA, där siffrorna är skyddade.

Men vd Nils Mattisson uppger att koncernen omsatte cirka 3 miljoner dollar (28 Mkr) 2021, varav en tredjedel kom från prenumerationsintäkter. Förlusten beskriver han som ”knapp”, långt mindre än omsättningen.

”Vi tror att våra prenumerationsintäkter ökar 3-4 gånger under 2022”, säger han.

För att skala upp verksamheten tar bolaget nu in 14 miljoner dollar (130 miljoner kronor) från en rad namnkunniga investerare. Rundan leds av amerikanska Almaz Capital. Även Tommy Jacobsons Zenith Capital är med och satsar. Zenith är sedan tidigare känt för sina investeringar i högtalar- och hörlursbolaget Zound, och den börsnoterade telefonboksappen Truecaller. Andra investerare är Verve Ventures och Swiss Immo Lab.

Vad Minut värderas till efter investeringen vill Nils Mattisson inte uppge.

Kapitalet ska enligt honom användas till att biffa upp Minuts säljorganisation, och växa i nya länder som Spanien och Frankrike.

”Vi ska även leverera mer värde för våra kunder. Vi är världsledande och har stort försprång på vår marknad, men våra konkurrenter sitter inte still,” säger Nils Mattisson.

Som ett exempel på produktutveckling nämner han att stora företagskunder numera kan koppla systemet till väktarfirmor, som kan rycka in vid till exempel allvarliga incidenter eller när en fest är för högljudd. Även en tjänst riktad mot hotellkedjor är under utveckling.

Så fungerar Minuts smarta larmsystem

Produkten ser ut ungefär som en brandvarnare, ryms i handflatan och kostar cirka 500 kronor att köpa. Ovanpå det betalar man 1.500 kronor per år för att använda appen som utgör själva övervakningen.

Hårdvaran består av en processor, mikrofon, rörelsedetektor och ett antal sensorer som mäter lufttryck, temperatur och annan miljödata. På detta vis kan den larma vid skadegörelse eller inbrott. Ljudet av krossat glas, i kombination med förändringar i temperatur och lufttryck, kan exempelvis tyda på att någon tagit sig in i fastigheten.

Systemet kan även användas för att se när folk kommer och går, eller flagga för hög ljudvolym som vid en stökig fest. Tekniken respekterar den personliga integriteten då den inte tar bilder och inte kan användas för att avlyssna eller spela in samtal.