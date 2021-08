Tillväxtverket tar startups till fler länder

Startup Sweden hjälper nystartade svenska bolag att ta sig in på nya marknader. Bolagen får först en introduktion på respektive marknad på nationell och lokal nivå.

”En internationell expansion är utmanande och tidskrävande, inte minst sett till skillnader i kultur och byråkrati. Med Access-programmen vill vi underlätta processen och erbjuda en ordentlig introduktion till den nya marknaden samtidigt som vi också ordnar med ett skräddarsytt nätverk för respektive bolag”, säger Arash Sangari, programansvarig för Startup Sweden, i ett uttalande.

Som stöds sätts det upp individualiserade möten för att skapa rätt förutsättningar för en lyckad etablering.

”Vi har tidigare uppmätt framgångar för över 50 procent för våra USA-program”, menar Arash Sangari.

För att höja nivån sätts fler möten in med ankarkunder tidigt i processen. Programmet i USA sker i samarbete med den svenska ambassaden i Washington samt lokala handelskamrar under SACC, Swedish American Chambers of Commerce.

De antagna bolagen är verksamma inom bland annat edtech och fintech med Minna, Seliro, Trustrace, Upgraded och Vivologica.

För första gången sätts nu acceleratorprogrammet in i Tyskland tillsammans med Svenska Handelskammaren och Germany Trade & Invest.

Här ingår Airmee, Ekkono Solutions, Gigapay, Learnster, Neonode, Näktergal och Vilja. Imagimob, Seliro och Trustrace går även in i det tyska programmet.

Seliro utvecklar mjukvarulösningar för smarta hem, har enligt bolaget miljontals användare och är inne i en uppskalningsfas.

”USA och Tyskland är två marknader där det satsas stora resurser på att alla hem ska ha väl fungerande tillgång till internet. Pandemin har tydliggjort behovet av uppkopplade hem och att hela bostaden kräver god täckning, som är enkel att sätta upp och med effektiv kundsupport som kan ske utan att någon kommer hem till dig”, meddelar Kajsa Arvidsson, vd för Seliro.

Programmet i Dubai kommer att genomföras i samband med världsutställningen där och har fokus på bolag med minst en kvinnlig grundare. Det genomförs i samarbete med Svenska Ambassaden i Abu Dhabi, Business Sweden, Svenska Institutet och Astrolabs, men det framgår ännu inte vilka bolag som deltar.