Tillväxtproffsets hårda skola: Våga ta beslut som gör ont

Det finns många hinder på vägen när man ska skala upp ett bolag. Det vet styrelseproffset och investeraren Susanna Campbell som genom åren hjälpt en lång rad bolag att lösa tillväxtproblem.

”Det som är slående är att oavsett bolag eller bransch så är utmaningarna och frågorna återkommande i uppskalningsfasen. Det är ofta jag tänker 'jaha, ni sitter också med den här frågan' när jag träffar bolag. Och gemensamt för alla är att ska du bli en Scale Up krävs mod och stor ambition”, säger Susanna Campbell.

Hon är en tungviktare inom svenskt näringsliv med styrelseuppdrag för bland annat Kinnevik och Indutrade, samt en bakgrund som vd för Ratos. I dag är hon även verksam som ängelinvesterare, i bland annat Ester Care, ett digitalt vårdbolag med inriktning på kvinnohälsa och kvinnohälsa och Lassie, ett snabbväxande digitalt djurförsäkringsbolag. Dessutom är hon engagerad i framtidsbolagen Norrsken VC, H2 Green Steel och Northvolt.

”Vi passerade precis 3.000 anställda på Northvolt. Det visar på kraften i de bolag som lyckas skala upp och hur viktiga de är som jobbskapare och samhällsbyggare”, säger Susanna Campbell som sedan i höstas också är en av mentorerna i Nordic Scale Up Academy som arrangeras av Di och nordiska partners.

Men just personal- och organisationsfrågor är ett område där Susanna Campbell ser att många växande bolag fastnar. Att vara 3.000 medarbetare har sina utmaningar, men bara att snabbt gå från 20 till 50 anställda kan vara nog så prövande. En fälla hon ser att många går i är att man rekryterar för mycket junior personal utan att ha stärkt upp ledningen tillräckligt.

”Senior personal är dyrare och svårare att ta in. Det kan också grunda sig i en rädsla från entreprenörens sida att ta in någon som kan mer än en själv. Men vill man växa snabbt gäller det att inte snåla och våga ta in senior kompetens, för rätt seniora personer ger en enorm hävstång som får kan få väldigt bra effekt på bolaget.”

Samtidigt måste man som entreprenör i ett snabbväxande bolag vara beredd på att fatta tuffa beslut i personalfrågor.

”Ofta vill man inte se att bolaget har vuxit ifrån personer man står nära och som har varit med tidigt i bolagsbygget. Det gäller ibland även entreprenören själv, som kanske inte ska vara vd för alltid. Det gör ont att möblera om och byta ut folk, men det är helt nödvändigt om man ska ta sig någon vart.”

Som entreprenör är man ofta ganska ensam. Hur vet man att det är dags att byta ut kolleger på ledande position eller kliva av som vd?

”Det gäller att ha bra personer omkring sig som är ärliga och utmanar en. I mina bolagsengagemang kan jag som utomstående, med god inblick i verksamheten, vara den som ställer de tuffa frågorna som 'är din produktionschef verkligen rätt person på rätt plats, för nu är ni tio gånger så stora som när den gjorde ett bra jobb?' eller ’är det du som ska ha vd-rollen i nästa fas?’.”

Ett annat återkommande hinder bland tillväxtföretagen är kapitalanskaffning. Att ta in pengar, kan vara ett bra sätt att accelerera sin affär, menar Susanna Campbell, men många bolag fastnar redan på att det är svårt att få investerarnas uppmärksamhet.

”Träffa investerare brukar vara ett vanligt tips. Men det är lättare sagt än gjort. Jag vet till exempel inte hur många pitchar jag får varje vecka på mejl och Linkedin. Men tror man på sin idé och vill nå fram gäller det att vara envis, lite vågad och släppa jante”, säger hon och tar Faye Flensburg, en av grundarna till underklädesvarumärket Lace Laboratory, som exempel:

”Hon tog kontakt med mig i mataffären när hon såg mig där. Det väckte min nyfikenhet och ledde så småningom till en investering i bolaget.”

En annan fallgrop som Susanna Campbell pekar ut för entreprenörer som tar in pengar är att man tenderar att ta in lite för lite i första rundan.

”Det är inte ovanligt att man snålar för mycket med utspädningen och tar in för lite pengar för att nå riktigt hela vägen fram. Det är en risk att ligga för tajt på sina planer och prognoser. Då kan det bli svårt att leverera på det som är sagt, vilket i sin tur sätter käppar i hjulen för nästa kapitalanskaffning.”

Susanna Campbell berättar att det inte är lika lätt för bolag att ta in pengar i dag som det var för bara ett år sedan. För att lyckas menar hon att det i ännu högre utsträckning gäller att ha koll på sin affär - en utmaning t i dagens svårbedömda omvärldsläge med krig, inflations- och ränteökningar och störningar i leverantörskedjorna.

Hur råder du företagare som vill skala upp att tänka i det här läget?

”Höj beredskapen och skaffa större kapitalbuffert eller var rädd om den du har. Som entreprenör vill du inte hamna i ett läge där du har ryggen mot väggen, och inga dörrar öppna. Att ligga extra nära kunden är också superviktigt just nu när marknaden är volatil på daglig basis. Men man ska också komma ihåg att alla förändringar också kan bli en möjlighet för snabbfotade bolag som ser möjligheter och tar till vara på dem.”

