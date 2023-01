Techprofilens soltak närmar sig miljarden

Han är uppvuxen i Vänersborg, yngste son till polska invandrare. Under uppväxten var han tekniskt intresserad och lyckades till och med sälja en av sina innovationer, ett skydd till en gas-slang man använde vid smältverket Wargön Alloys, vid 18 års ålder.

Och precis som många tech-entreprenörer är han en ”drop out”.

Första avhoppet kom från läkarlinjen i Polen när han var 19 år. Andra från rymdprogrammet vid Luleås tekniska universitet året därpå.

Lech Kaniuk gick sedan vidare till att plugga ekonomi och jobba som innovationsrådgivare på Almi. I denna veva byggde han det kontaktnätverk som skulle leda honom in i startupvärlden – och tillbaka, ännu en gång, till föräldrarnas hemland.

I Polen byggde han sig ett namn, bland annat genom att vara ansiktet utåt för den polska etableringen av svenskgrundade Onlinepizza. Bolaget är idag en del av tyska Delivery Hero, vars börsnotering 2017 innebar en exit värd tiotals miljoner kronor för Lech Kaniuk.

Han har även varit en frontfigur i etableringen av den polska Uber-konkurrenten Itaxi, investerat i flera polska startups och skrivit flera böcker på polska om bolagsbyggande.

Lech Kaniuk kallar sig gärna serieentreprenör. Men det var faktiskt hans bror, byggentreprenören Karol Kaniuk, som startade Sunroof. Bolaget bygger integrerade solpaneler, som både tar in den senaste tekniken och täcker hela takets yta.

”På så vis är vi mer energieffektiva per kvadratmeter än någon av våra direkta konkurrenter”, säger Lech Kaniuk.

Ett av Sunroofs hustak.

I många fall genererar Sunroofs tak mer energi än huset behöver. Det öppnar för att ladda bilen, spara energin i batterier och även sälja överskottsel i nätet.

”Min bror utvecklade tekniken genom att bygga solceller på sitt eget hus redan 2013. Han knoppade av tekniken i ett eget bolag kring 2016, men behövde min hjälp med att bygga det”, förklarar vd:n.

Lech Kaniuk anslöt sig till broderns bolag 2018. Två år senare kom de överens om en vision, där soltaken på sikt bildar virtuella kraftverk, och Lechs Kaniuk beslöt han sig för att gå all in. Han tog sina pizza-pengar, köpte ut alla medgrundare utom sin bror, och lockade till sig en ny ledningsgrupp med veteraner från techbolag som Jumia Travel, Hotelonline.co, Google, samt logistikföretaget Expert.

Mot slutet av 2020 tog Sunroof in drygt 20 miljoner kronor i en såddrunda som gick under radarn i Sverige.

”Eftersom jag är känd i Polen gick det lätt att locka investerare därifrån. Det tog bara en timme att få full täckning”, säger Lechs Kaniuk.

Sedan dess har det rullat på. Med pengar från utländska investerare har bolaget vuxit snabbt, främst i Sverige och Polen, men även i Tyskland och i USA där man har ett pilotprojekt.

Efterfrågan på solpaneler är hög i hela världen, inte minst i Europa där det det ryska kriget i Ukraina tydliggör behovet av oberoende, säkra leverantörer av förnyelsebar energi.

Ambitionen är nu att digitalisera hela byggprocessen genom en mjukvaruplattform som snart är klar och ska täcka allt från kundorder till leverans och driftsättning. Med hjälp av detta kommer Sunroof att kunna skapa prediktiva modeller som ser till att de alltid har rätt lager och arbetskraft vid rätt tidpunkt och plats, heter det.

Lechs Kaniuk uppger att Sunroofs omsättning växte med drygt 300 procent till kring 150 Mkr kronor under 2022, enligt preliminära beräkningar. Hade det inte varit för förseningar och komponentbrist hade man kunnat omsätta det dubbla, säger han.

Förlusten var visserligen cirka 50 Mkr under 2022. Men i år tror Lechs Kaniuk på vinst för det svenska dotterbolaget som utgör cirka 70 procent av omsättningen.

”I Polen ska vi nå break even på månadsbasis i slutet av året. På koncernnivå kan vi bli lönsamma redan nästa år. Men det beror på vilken expansionstakt vi har”, säger Lechs Kaniuk.

Bolaget sysselsätter redan 150 personer över hela Europa, från Vänersborg där Karol bor till Warszawa där Lechs har sitt hem. Och tillväxten spås bli stark.

”I år omsätter vi mellan 400 och 600 miljoner kronor. Miljardstrecket paserar vi senast 2025”, säger han.

”Jag tror vi växer snabbast på marknaden för integrerade lösningar. Och vi omsätter redan mer än båda våra huvudkonkurrenter – svenska Midsummer och danska Ennogie – tillsammans”, säger Lechs Kaniuk.

Rendering av ett hus vars soltak även laddar ägarens elbil.

Under torsdagen meddelar bolaget att man plockar in ytterligare 152 miljoner kronor i en förlängning av en tidigare runda. Det innebär att Sunroof tagit in cirka 400 Mkr sedan starten. Lechs Kaniuk har själv gått in med drygt 10 Mkr.

Bröderna och de nya medgrundarna äger fortfarande drygt 40 procent av bolaget, enligt Lechs Kaniuk. Värderingen är hemlig, men närmar sig miljardstrecket, enligt uppgift till Di Digital.

Kapitalet i den senaste rundan kommer från tre europeiska investerare inom det som ibland kallas ”klimattech”: World Fund, Nordic Alpha Partners och Legal & General Capital. De ska användas till Sunroofs internationella expansion, närmast i övriga Norden och norra Europa.

”Tyskland har störst potential bland våra marknader i Europa. Men vi tror även mycket på Norden. Folk lägger mycket pengar på tak här, kör elbil och är oroade över elpriserna”, säger vd:n.

Ett nytt tak kostar i snitt 600.000 kronor Sunroof erbjuder husägare ett komplett energihanteringssystem inklusive solcellstak, lagring och en digital plattform där de kan spåra, övervaka och hantera sin energianvändning. Snittpriset är 600.000 kronor per tak. Sunroof står då för material och projektledning, medan arbetet genomförs av certifierade takläggare, byggare och elektriker.

Genom att integrera den senaste solcellsteknologin i sina paneler kan Sunroof få ut det mesta av hela takets yta. Så är inte fallet när solpaneler monteras ovanpå ett existerade tak – eller när befintliga takpaneler täcks med en tunnfilm. Bolaget hävdar att man kan erbjuda de mest effektiva solcellstaket per kvadratmeter på marknaden.

Nästa steg blir att expandera till fler länder.

På några år sikt hoppas man även kunna köpa 1–2 solcellsbolag med kompletterande teknik. Sunroofs lösning är idag bäst lämpad för nybyggda villor, eller villor där taket ändå behöver renoveras.

”Vi vill även kunna bygga platta tak och riktigt stora tak”, säger han.

Ska detta bli verklighet måste Sunroof ta in ytterligare en halv miljard de kommande 18 månaderna.

”Vi får se vad investerarna säger. Vi vill ju gasa så mycket och så länge det går och bli ett av de ledande bolagen på området” säger Lechs Kaniuk.

Och visionen då? Den om att skapa världens största virtuella kraftverk baserat på soltak?

”Den sker i bakgrunden redan. Vi har ett pilotprojekt i Sverige, i samarbete med ett bolag som levererar system för elhandel. Det handlar bland annat om att styra när överskottselen ska lagras och när den ska ut på nätet.”

Måste husen ligga nära varandra för att det ska fungera?

”Nej, men de måste finnas i samma elpriszon. Vi har ju fem zoner i Sverige, så det rör sig om ganska stora områden.”