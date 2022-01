Tech-profiler backar ai för nyblivna föräldrar

Det finns flera alternativ av femtech-appar för att logga sin menscykel, följa sin graviditet eller ett barns utveckling från födseln. Men när barnet väl är fött så slutar ofta stödet som riktar sig till föräldrars hälsa.

”De senaste åren har jag fött tre barn och när jag var gravid frågade alla hur jag mådde. Den sekunden jag födde barn förflyttades den uppmärksamheten till barnet”, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen, medgrundare och vd för hälso-trackern Leia.

Enligt en sammanlagt bild av olika undersökningar får 90 procent av de 140 miljoner kvinnor som föder barn årligen fysiska och mentala besvär under året efter förlossningen. Det kan till exempel handla om problem med amningen och förlossningsdepression.

”Jag representerar majoriteten och fick själv inga förlossningsskador, men kände mig väldigt ensam då jag inte förstod vad som hände i mitt psyke och min kropp”, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

Hennes medgrundare, Sandra Wirström, har fått svåra förlossningsskador efter båda sina födslar, som hon kommer att få leva med resten av livet.

Grundarna träffades i ett digitalt forum för femtech, där båda uttryckte sina åsikter och tankar kring eftervården för kvinnor.

”Vi möttes i vår kärlek för det datadrivna och genom det vill vi göra skillnad”, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

I januari mjuklanseras Leia med Sverige som första marknad – en app med en chattbot som ställer frågor om kvinnans fysiska och psykiska tillstånd.

Med hjälp av svaren får användaren individanpassad information och råd för återhämtning som är framtagna av forskare och experter inom kvinnohälsa.

”Vi vill digitalisera eftervården och har en hypotes kring att det hjälper att konkretisera det fysiska och psykiska måendet för att kunna få stöd i det”, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

Astrid Gyllenkrok Kristensen är noga med att säga att det inte är människorna som jobbar inom vården det är fel på, utan hur systemet är uppbyggt. När kvinnor föder barn blir de i dag hemskickade 6–12 timmar efter förlossningen. Sedan får de vänta 6–12 veckor med att boka ett eftervårdsbesök.

”Det är en halvtimme och då ska allt tryckas in. Det är inte bra varken för barnmorskorna eller föderskorna”, säger hon.

Mycket av tiden med barnmorskan tas till att svara på frågor som inte kräver vård, och de vill Leia avlasta vården med. Kommer kvinnan istället med resultatet och datan från hennes mående i Leia-appen ger det ett underlag för mötet.

I appen finns också en inbyggd metod för att kartlägga förlossningsdepression och förlossningskomplikationer som skador på bäckenbotten. I den ska det också gå att hitta information om rätt vårdgivare för att få hjälp med det.

Det finns även möjlighet att ha ett partnerinlogg, för att en medförälder ska få information om hur ens partner känner sig och kunna stötta.

Hittills har grundarna finansierat utvecklingen själva och samarbetar med tre utvecklare från techkonsultbolaget Hedylity Technology. Nu har bolaget tagit in en försåddinvestering på 5,6 miljoner kronor för att bygga vidare på appen. Med och investerar är bland andra Norrsken-stiftelsens vd Erik Engellau-Nilsson, healthtech-profilen Johan Flodin som var tidigt anställd på Kry, techrekryteraren och ängelinvesteraren Jonas Axelsson och Erwan Lemonnier som har en bakgrund från bland annat Spotify och nu är teknisk chef på vänappen Gofrendly.

På investerarlistan står också femtech-fonden The Case for her, det europiska healthtech-riskkapitalbolaget Crista Galli Ventures, acceleratorn Fast Track Malmös investeringsgren och det danska familjebolaget Liseno.

”Vi skulle ta in 2 miljoner kronor, men det slutade på 5,6 miljoner och vi sa nej till nästan 2 miljoner”, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

Med pengarna vill grundarna anställa en teknisk chef och lyfta in utvecklingen internt i bolaget.

Astrid Gyllenkrok Kristensen har en bakgrund inom affärsutveckling och har jobbat med digitaliseringsprocesser på CNN i London, och varit landschef på Viaplay och ansvarig för innehållsmarknadsföring på MTG. Sandra Wirström har de senaste åren var produktägare på preventivappen Natural Cycles och innan dess bland annat teamledare på Klarna.

De började utveckla Leia i workshops tillsammans med barnmorskor från både den privata och offentliga vården, men fick feedback om att det skulle ta för lång tid att gå genom vården för att prova tjänsten.

Istället vill de vända sig direkt till kvinnor för att accelerera datainsamlingen snabbare. Parallellt med det avser dem att sätta upp ett forskarteam på Karolinska institutet som är specialister på förlossningsdepression, gynekolog, amning och bäckenbottenproblematik.

”Med hjälp av maskininlärning och ai vill vi ta datan till politiker och visa svart på vitt hur det står till för att driva systemförändring”, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

I vår ska Leia vara med Malmö-acceleratorn Fast Track Malmös program och planen är att lansera en skarp version av appen innan sommaren. I den ska det även finnas en community-funktion för kvinnorna att dela erfarenheter med varandra.

”Den generationen som kommer att föda barn nu är vana vid att kunna filtrera all information digitalt och kommer inte köpa att de bara ska lida i det tysta. De kommer att börja ställa högre krav på mödravården”, säger hon.

