Tar kunden digitalt till matbutiken – siktar på snabbleveranser

Nu tar foodtech-bolaget in 18 miljoner kronor i nytt kapital – samtidigt som e-handelns tillväxt bromsar in och konkurrensen hårdnar.

Enligt Svensk Dagligvaruhandel ökade försäljningen i fysiska livsmedelsbutiker med 1 procent i juni jämfört med samma period förra året. Under de senaste fyra månaderna har dagligvaruhandelns tillväxt enbart levererats av den snabbt växande e-handeln – men nu gör de fysiska butikerna alltså comeback.

Samtidigt bromsar e-handelns tillväxt in, men är likväl mycket stark – ökningen i juni månad låg på 14,7 procent. Upphämtning i butik ökar med nästan 23 procent medan hemkörning ökar med 7 procent. Av den totala dagligvaruhandeln står nu e-handeln för 5,4 procent.

Picsmarts vd, Christopher Heybroek, är inte förvånad över siffrorna. Han pekar på e-handelns enorma tillväxt under pandemin och menar att det vore konstigt om ökningen inte bromsade in någon gång. Vd:n lyfter samtidigt fram tillväxten under juni månad – 14,7 procent – och kallar det för ”en otrolig utveckling”.

”Vi går igenom en beteendeförändring där mycket kommer att bestå. Vi startade det här företaget innan pandemin och hade redan då en prognos om att e-handeln skulle öka ganska kraftigt.”

Enligt vd:n har bolaget vuxit med 500 procent mellan det fjärde kvartalet 2020 och det andra kvartalet 2021. Nu siktar man mot 20 000 aktiva kunder.

Samtidigt hårdnar konkurrensen. Etablerade aktörer som Mathem ruvar på stora marknadsandelar och Foodora meddelade nyligen att 25 butiker för utkörning av livsmedel kommer stå redo före årsskiftet. Christopher Heybroek är dock inte orolig:

”Vi är väldigt stolta över den väg vi har valt. Vi är en stark, hjälpande hand till den fysiska butiken i en allt mer digitaliserad värld. Det gör att vi kan erbjuda ett fullt sortiment med hundratusentals varor på vår plattform. Vi kan vara transparenta i vår prissättning och kunderna känner till butikerna – de kanske till och med känner handlaren. Vi märker att kunderna värdesätter det när de handlar mat på nätet.”

Vd Christopher Heybroek lyfter även fram att affärsidén inte kräver dyra lager.

”Det finns över 3 500 butiker i Sverige och vår kärna är just butikssamarbeten. Där ligger vårt fokus. Vi ser de här sakerna som stora fördelar för Picsmart, och det är ett fokus som den växande konkurrensen ofta saknar.”

I Svensk Dagligvaruhandels rapport sticker en siffra ut särskilt mycket; upphämtning i butik ökar med nästan 23 procent och är därmed den hetaste trenden inom e-handel för livsmedel. Christopher Heybroek är övertygad om att Picsmart kan dra nytta av beteendeförändringen, då det redan i dagsläget finns planer på att lansera ett system som möjliggör att kunden själv hämtar upp varorna i butiken i stället för att de levereras hem.

”Vi har personliga shoppare som befinner sig i den fysiska butiken. När det är klart och kassarna är packade kan produkterna antingen levereras hem av våra fossilfria fordon eller framåt bli upphämtade av kunden själv.”

Picsmarts personliga shoppare är något som Christopher Heybroek lägger stor vikt vid.

”Om man tittar på undersökningar så inser man att folk avstår från att handla mat på nätet för att de inte får välja varorna själva. Vi ger kunderna möjligheten att vara med i realtid under shoppingupplevelsen. Då kan man välja om man vill ha gröna bananer eller en extra mogen avokado. Det här är något som vi ser fram emot att utveckla ännu mer”, berättar vd:n.

I höstas rapporterade Di Digital att Picsmart tog in 7,5 Mkr för att expandera. Nu kliver nya investerare som familjen Ehrnrooth och Notars vd och grundare Pasha Sabouri in i bolaget och skjuter till nytt kapital. Även befintliga ägare som Aggregate Media Fund, LMK Forward och Ragnar Åhgren bidrar till kapitaltillskottet på totalt 18 Mkr.

Det nya kapitalet plöjs ner i en rad olika satsningar; under hösten ska Picsmart bland annat lansera snabbleveranser på under 30 minuter. Bolaget är även inne i en rekryteringsfas, där man redan har knutit till sig Foodoras tidigare operativa manager Ludwig Dinsmore som kliver in på samma position i Picsmart. Vidare satsar bolaget på att marknadsföra sig till en bredare målgrupp.

”Under hösten kommer vi nå ut till en miljon människor. Det är många som fortfarande inte känner till oss. Vi kommer också skala upp – men i första hand fokuserar vi på Norden.”