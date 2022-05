Syskonens träningsapp backas av doldissvensken

Syskonen Aasa vill bromsa sjukdomsutvecklingen hos kroniskt sjuka med sin medicinska träningsapp Vitala. Nu tar de in nytt kapital från bland andra Patrik Frisk, vd för den amerikanska sportklädesjätten Under Armour. ”Medicinsk träning kommer vara lika självklart att få utskrivet som alvedon”, säger medgrundaren och läkaren Jesper Aasa.

Patrik Frisk, vd för den amerikanska sportklädesjätten Under Armour, går in i träningsappen Vitala.

Petter Aasa startade föregångaren ”Träning på recept” 2018 tillsammans med brodern Jesper Aasa. Idén kom från läkaren Jesper Aasas vardag på vårdcentralen. Fokus var och är att hjälpa multisjuka patienter till bättre hälsa genom daglig anpassad fysisk aktivitet.

”Vi växte helt organiskt med över 1.000 användare, men vi märkte snabbt att vi gjorde väldigt mycket manuellt. Det var inte skalbart, det kunde ta timmar att få ombord nya patienter, speciellt när de var multisjuka”, säger Vitalas vd Petter Aasa.

Duon fick ta ett steg tillbaka och bygga ett mer automatiserad och därmed kostnadseffektiv tjänst. Med på tåget fick de nu systern Lisa, som tidigare jobbat på advokatbyrå i USA. Träningsappen Vitala lanserades i slutet av förra året och man har redan hjälpt över 5.000 patienter.

Här fyller patienterna i ett hälsoformulär, och får en individanpassade träningspass med återkopplande frågor om hälsan för stunden.

Användarna har främst kommit via rekommendationer från vårdgivare. För patienterna har det varit gratis, intäkterna har kommit från vårdbolagen som använt appen i pilotstudier. Vitala har även samarbeten med patientorganisationer.

”Vi har redan sett det stora värdet vi gör, inte bara för patienterna utan även för vårdgivarna och försäkringsbolagen.”

Nu planerar bolaget att lansera en plattform för vården. Tjänsten, som är enligt saas-modell (prenumeration som mjukvara, reds. anm) gör det möjligt för vårdgivare att förskriva appen, som är klassad som en medicinteknisk produkt.

”Medicinsk träning kommer vara lika självklart att få utskrivet som alvedon”, säger Jesper Aasa.

För att lyckas med det tar Vitala in in över 9 miljoner kronor från investeringsbolaget Veq och Partnerinvest Norr. Noteras bör att även Patrik Frisk, vd för den amerikanska sportklädesjätten Under Armour, är med på ett hörn. Petter Aasa lärde känna företagsledaren under sin high school-tid i USA.

I framtiden kan det bli upphandlingar med regioner, men ett första skede kommer Vitala rikta in sig på privata vårdaktörer, både inom primär- och specialistvård.

Andelen människor med kroniska sjukdomar har ökat kraftigt i Sverige och globalt, delvis drivet av en högre levnadsålder. Enligt en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har idag närmare hälften av Sveriges befolkning en kronisk sjukdom - och en fjärdedel av befolkningen är multisjuka.

”Patienterna vi jobbar med i dag är till exempel cancerpatienter som går igenom cytostatika-behandling, parkinson-patienter, ibland i kombination med hjärtsvikt, diabetes typ 2 och benskörhet. Vi har även ett samarbete inom psykiatrin för att behandla ångest och depression”, säger Petter Aasa.

Han ser ingen konkurrent i appen Joint Academy, som ger digitala behandlingar för artros.

”Vi jobbar inte så mycket med smärtrehabilitering utan med långsiktig hälsa med fysisk aktivitet. Vad de är för fysioterapeuter vill vi vara för läkare när det kommer till cancerpatienter och neurologiska sjukdomar.”

Vitala räknar med att kunna lansera plattformen mot vårdgivare efter sommaren 2022.

”Sverige är en superbra marknad, men vi ser det som vår testbädd. Vi siktar på att innan årets slut dra igång med piloter i USA, England och förhoppningsvis även Tyskland.”

Syskonen kommer från en gedigen läkarbakgrund – föräldrarna Ulrika och Björn Aasa är välkända namn inom fysioterapi och idrottsmedicin.

”Vår mamma har forskat på det här i över 20 år och driver stora projekt inom träning för äldre. Pappa jobbar kliniskt och har utbildningar världen över i smärthjälp. Så det är mycket av deras kunskaper som vi nu digitaliserar och får in i vår teknik”, avslutar Petter Aasa.

