Svenskledda matleveransjätten rusar på börsen

2022 har hittills varit ett tufft år för många techbolag. Men Truecaller, som erbjuder en app för nummerupplysning, står ut i mängden.

Bolaget presenterar under fredagen en hundraprocentig tillväxt vad gäller både omsättning och vinst jämfört med i fjol. Under årets andra kvartal landar nettoomsättningen på 480 miljoner kronor. Vinsten, räknat i justerat ebitda, landar på 219 Mkr.

”Vi fortsätter bygga vidare på våra produkter och den tekniska annonsplattformen. Generellt har vi fina marginaler på produkterna”, säger Alan Mamedi, vd på Truecaller.

Affären bygger i grunden på en gratis annonsfinansierad version samt ett premiumabonnemang för privatpersoner som vill veta vem som ringer från dolt nummer. Tjänsten kan även blockera oönskade uppringare och meddelanden.

Under 2022 har ett tredje intäktsben blivit allt viktigare, som riktar sig mot företag som vill kommunicera med möjliga kunder. Under kvartalet bidrog det med 23,5 Mkr, en summa som fortfarande är liten i kontrast mot de 414,2 Mkr som den annonsfinansierade verksamheten drog in.

Truecaller kan dock stoltsera med att ha lockat till sig flera namnkunniga kunder under kvartalet, som Google och American Express, vilket man hoppas kan sporra tillväxten fortsatt inom segmentet.

”Vi vill diversifiera våra intäktsben så att vi har en konsumentdel och en enterprisedel. Hittills har vi fått väldigt bra respons från de kunder som kommit ombord det senaste året.”

Antalet användare skrivs nu till 321,4 miljoner, en ökning med 42 miljoner jämfört med förra året. Utöver Indien är även Malaysia, Nigeria, Egypten, Kenya, Sydafrika och Colombia viktiga tillväxtmarknader.

Det är också en fördel i marknadsklimatet med stigande inflation i Europa och USA.

”Rapporter som kommit ut under kvartalet indikerar att tillväxtmarknader som Indien förväntar sig en positiv utveckling rent makromässigt. Men det återstår att se hur det utvecklar sig. Hittills har vi inte sett något som indikerar en nedgång.”

Truecaller har dessutom en stark kassa som uppgår till 2,2 miljarder kronor, vilket kan komma till nytta nu. Bolaget har tidigare i år förvärvat det israeliska företaget Callhero.

”Vi har en stark kassaposition och kommer dra nytta av de möjligheter som dyker upp. Det kan vara alltifrån företagsförvärv, köpa utrymmen, förinstallation på enheter där vi har möjlighet att pruta. Kommer det en bra möjlighet så tar vi den.”

Samtidigt är det oklart hur den stundande dataskyddspropositionen PDP Act, som man inför noteringen pekade ut som ett möjligt hot mot framtida intäkter i Indien, kommer att påverka verksamheten i Indien. Under våren presenterade även Indiens telekommyndighet Trai planer på att utveckla ett eget Truecaller-liknande system. Alan Mamedi är fortsatt lugn inför hur detta kan påverka Truecaller.

”Inget nytt har hänt med PDP Act sen vi börsnoterades. Så har det sett ut länge. Byråkrati tar tid, vilket är positivt för oss. Jag har tidigare inte sett att någon typ av lagändring ska kunna påverka vår produkt. När det gäller Trai har det varit några skriverier. Det är inte något vi lägger speciellt mycket tid på. Vi fokuserar på vår produkt och de problem som den löser.”

Ni växer kraftigt men behåller marginalerna. Är det inte dags att börja dela ut till aktieägarna?

”Jag är en ganska stor aktieägare så då skulle jag bli ganska glad. Men skämt åsido. Det är för tidigt för det. Det är också ett beslut för styrelsen att ta. När vi gick till börsen lovade vi att leverera lönsamma siffror och att fortsätta investera i tillväxt. Det är vårt fokus.”

Truecaller dras även, tillväxten till trots, med en aktiekurs som sjunkit med runt 40 procent sedan årsskiftet. Det kan jämföras med Stockholmsbörsens teknikindex som är ner med drygt 30 procent i år. Under fredagsförmiddagen stiger kursen med över 10 procent efter rapportbeskedet, sedan noteringen är aktien upp nära 40 procent.