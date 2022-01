Svensken tog sista konsertbilden på rocklegenden – nu blir fotona NFT-konst

En av bilderna som sålts i fysiskt format visar Freddie Mercury och Brian May under ett extranummer på sista turnén (till vänster). Till höger fotografen Torleif Svensson.

Efter att ha bluffat sig in på diverse konserter som pressfotograf under en arbetsresa till London hade dåvarande ingenjören Torleif Svensson samlat på sig en imponerande trave bilder, cirka 1.800, på världsartister. Däribland rockbandet Queen.

”Jag insåg att om jag skulle kunna gå på de bästa rockkonserterna behövde jag få ackreditering som pressfotograf. En av konserterna var Queen på Wembley och jag lyckades övertala dem att min 'ackreditering' borde ha kommit med fax”, säger han.

Innan Torleif Svensson hann återvända till Sverige blev han dock bestulen på bilderna efter att någon brutit sig in i hans bil och tagit kameraväskan med alla filmrullarna. Detta blev startskottet i jakten på nya Queen-bilder.

”Jag fick höra att de skulle spela i Montreux i Schweiz. Jag åkte raka vägen till Kodak och köpte på mig 100 rullar film, bilade ner till Montreux och fick mina nya bilder på Queen”, säger han.

Den yvige Torleif Svensson förlorar sig gärna i långa utläggningar och efter en detaljrik berättelse visar det sig att det var i Schweiz som han även lärde känna Queen. Detta efter att ha stalkat rockbandet i hotellfoajén och senare blivit medbjuden på en båttur på Genèvesjön.

Freddie Mercury. Foto: Torleif Svensson

Han fick en ny chans att närma sig bandet när de gjorde en spelning i Stockholm under Europaturnén 1986. Managern Jim Beach, som hade hört talas om de stulna bilderna, frågade om Torleif Svensson ville följa med på turnén som bandets fotograf.

Den svenske ingenjören, som i början av sin karriär blev chef för Lantmäteriets fotolabb som hanterade flygfoton, fick under sin tid med Queen vidga vyerna ordentligt. Han fick uppleva rockhjältemyten både genom kameralinsen och mer handfast, även om en del minnen – av förklarliga skäl – är lite dimmiga.

”Jag, Brian May och John Deacon i Queen var ute på en hel del barrundor under turnén.”

Några av bilderna från Europaturnén 1986 hör till dem som nu ska säljas digitalt. Bland annat den absolut sista bilden som tagits på Freddie Mercury på en scen.

”Många av bilderna köpte Queen av mig och några användes bland annat på skivomslaget till liveplattan som de släppte från turnén. Annars höll jag på bilderna och har inte visat dem för någon sedan dess”, säger Torleif Svensson.

NFT (Non-fungible Token) är en form av digital konst som via blockkedjor handlas med kryptovalutor. Tre av Torleif Svenssons bilder ligger redan ute för försäljning på plattformen Zeptagram, där köparen får hosta upp 165.000 kronor för ett exemplar.

Brian May. Foto: Torleif Svensson

Torleif Svenssons NFT:er har blivit bearbetade av Hello There Games för att skapa en subtil – men ack så effektfull – rörelse i fotografierna. Det var från början inte självklart att fotografierna skulle bli NFT:er, men efter viss beslutsångest bestämde han sig för att prova.

”Zeptagram tog kontakt med mig och undrade om jag inte borde göra en NFT av någon av mina bilder. Det enda jag visste om NFT var Beeples omtalade NFT-mosaik som sålts för 69 miljoner dollar (konstnären Beeples rekorddyra verk Alien Cryptopunks, reds. anm.), men visste inte så mycket mer om fenomenet”, säger han.

Den 10 mars hålls ett välgörenhetsevenemang där verken kommer att auktioneras ut. Delar av försäljningsintäkterna, 30 procent, skickas till den ideella organisationen Star for Life som arbetar för att förebygga aids och hiv i Afrika. Utöver det går 10 procent av allt Torleif Svensson säljer under vintern och våren till välgörenhetsorganisationen. Att just ”Star for Life” står i centrum är ingen slump.

”Jag var i Sydafrika 1984 och hälsade på mina kusiner, samma år som Queen spelade där under apartheid och blev svartlistade av FN. 1991 dör Freddie Mercury i aids och 2005 är jag med i uppstarten av Star for Life i Sydafrika där aidsepidemin var som värst. Det är där den röda tråden finns”, säger Torleif Svensson.

Han ställer även ut sin fotokonst fysiskt, på Clarion Hotel Post i Göteborg under hela våren. Som ”hyra” får hotellet 10 procent av intäkterna från verken, en summa som även den går till organisationen Star for Life.

”Välgörenhet var hela tiden utgångspunkten när jag bestämde mig för att gå in i det här med NFT:er och kryptovalutor.”

Freddie Mercury. Foto: Torleif Svensson

Det här är NFT NFT är en förkortning av engelska ”non-fungible token” som i princip betyder en ”icke utbytbar värdehållare”. Enkelt förklarat är det ett sätt att göra digitala varor, som konstverk, unika och att de därmed kan betraktas som original. Det har tidigare varit omöjligt i en värld där allt av ettor och nollor gått att kopiera.