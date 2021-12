Svenskarnas oönskade julklappar – hett byte på andrahandsmarknaden

När julen drar mot sitt slut är det dags att ta itu med de oönskade presenterna. Vissa ges bort, andra lämnas tillbaka men alltfler hamnar på marknadsplatser som Tradera. ”Försäljningen på hemsidan under julhelgen ökade med 14 procent jämfört med samma period i fjol”, säger Traderas pressansvarig Sofia Hagelin.

Enligt den cirkulära marknadsplatsen Tradera ökade försäljningen under juldagarna med 4 procent under julhelgen jämfört med genomsnittsförsäljningen under resten av 2021. Anledningen bakom är oönskade julklappar.

”När man tittar på 24, 25 och 26 december enligt försäljningsvolym så är det kläder och leksaker som är de mest ”oönskade julklapparna”, säger Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera.

Mest går det att se damkläder som klänningar, skjortor och blusar följt av presenter för de små. Där toppar lego och pussel. Även herrkläder är poppis, där skjortor och tröjor sticker ut som extra annonserade.

”Det är klassiska grejer men i år ser vi bland annat att kategorin hemelektronik har vuxit mycket, som dataspel och spelkonsoler. Även svenskt porslin går år. Samlarobjekt förekommer varje år”, säger hon.

Något som särskiljer årets andrahandsförsäljning på Tradera under mellandagarna är försäljningen av varor som det har varit brist på i år. 2021 kantades av brist på varor, bortsett från halvledarebristen som det har talats om under året rådde det även brist på en viktig vara för julbordet – ansjovis.

”Det blir ju ingen Janssons frestelse utan ansjovis.”

Bristen på ansjovis i år kan bland annat förklaras genom dåligt fiske. På grund av detta stod hyllorna tomma i många mataffärer runtom i Sverige innan julen.

Många hamstrade ansjovisburkar och annonseringen efter det ökade på hemsidor som Tradera. Till och med i dag går det att hitta utannonserad Ansjovis på hemsidan för 100 kronor.

En annan julklassiker som återvänder på Tradera är äldre Aladdinaskar – anledningen – den lilla pralinen som slutade säljas 2014.

”Vi hade 30-tal Aladdinaskar med Trillingnöten ute på annons, de var alltså oöppnad från 2013. Den senaste asken såldes för 475 kr.”

Statistiken visar även på att försäljningen på hemsidan under julhelgen ökade med 14 procent jämfört med samma period i fjol. Sofia Hagelin tror att det beror på det hållbarhetstänk som svept världen över.

Hon menar på att allt fler tänker på den klimatpåverkan som nykonsumtion skapar. Fler väljer att köpa och sälja på andrahands sidor.

”Köpen av begagnade presenter inför julen har ökat. Allt fler inser att man inte kan köpa nytt hela tiden. Det är glädjande att allt fler värdesätter de ”oönskade presenterna” och väljer att sälja eller ge bort dem.”