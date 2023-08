Svenskarnas kontodelning kostar jättarna nära 1 miljard kronor

När SEB:s tävling The Next Awards avgjordes på Konserthuset i Stockholm i fjol satt Katja Lindvall och hennes syster Peg Söderberg, som är bolagets vd, bänkade i publiken. De trodde inte sina öron när vinnaren i kategorin Transformation ropades ut.

– Vi satt fortfarande kvar, tills jag fick en knuff i sidan från bänkgrannen som viskade ”det var ni som vann”. Vi var hedrade bara att ha kommit till finalen och var bergsäkra på att någon annan av de fantastiska bolagen skulle vinna, säger Katja.

Moving Floor, som har säte på Gotland, strävar efter att minska antibiotikaanvändningen i lantbruket. De producerar golvmoduler för stall där varje modul har en matta som med jämna intervall roterar och skrapas ren från gödsel. Därmed kan man spara vatten och minska kväveutsläppen i både luft och mark. Effekten blir friskare djur och lägre klimatavtryck.

SEB:s pris har varit mycket värdefullt och hjälpt företaget att komma igenom bruset, menar Katja Lindvall.

– Det innebär mycket att få ett sådant här erkännande från en så kompetent jury och en stor aktör som SEB. Det har gett ökad synlighet och genererat artiklar både i branschmedia och andra media, säger hon.

Under hösten slutförde Moving Floor en kapitalrunda där Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM samt Bjäre Invest gick in som delägare. Det har lett till att Moving Floor har kunnat utöka personalstyrkan och trappa upp tillväxtarbetet.

Företagets teknologi för kalvar används i dag av drygt 100 gårdar i Skandinavien, Nordeuropa och Kanada. Men den riktigt stora potentialen finns i produkten för grisar, där installationerna kan bli mycket större.

– För kalv har vi i genomsnitt sålt mellan två och 20 golvenheter per gård. När man bygger för gris kan det handla om i häradet 100-tals eller till och med 1000-tals enheter för riktigt stora gårdar.

Moving Floor tecknade i januari 2020 ett samarbetsavtal om att starta produktion och försäljning i Kina. Covidpandemin innebar tvärstopp för dessa planer och det är först nu som Kinasatsningen går att återuppta. Där har företaget nu tecknat ett ramavtal som, ifall allt går vägen, kan leda till en rejäl omsättningsökning.

– Våra produkter är stora och skrymmande och därför vill vi av framförallt hållbarhetsskäl försöka producera så nära kunden som möjligt. Därför planerar vi att sätta upp monteringslinor på nyckelmarknader där Kina blir först ut, säger Katja Lindvall.

The Next Awards

The Next Awards är SEB:s pris för att hylla hållbart entreprenörskap. Det delas ut i tre kategorier New Ideas som hyllar nytänkande idéer och initiativ, Transformation som lyfter fram företag som ställer om för en hållbar framtid och det tredje priset Community går till föreningar och organisationer som gör skillnad genom att lösa olika samhällsproblem.