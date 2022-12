Svenskarnas givmildhet ger klirr i kassan för Facebook

Nu sker den sista kraftansamlingen i julklappshandeln, för företag så väl som för icke-statliga organisationer.

Kriget i Ukraina har fått svenskarnas engagemang att öka: I år ser Sveriges största hjälporganisationer med 90-konton ut att nå nya rekordsiffror vad gäller insamlad summa. Det drivs bland annat av att fler företag donerar pengar än tidigare, men också av donationer från privatpersoner. Inför jul marknadsför många organisationer så kallade gåvokort som ett alternativ till en vanlig julklapp – något som inte enbart ger klirr i kassan för dem själva.

Under den senaste månaden har några av Sveriges största organisationer ökat sina reklamutgifter på de sociala medierna Facebook och Instagram, jämfört med månaderna innan. Sedan 2019 redovisar ägarbolaget Meta annonsintäkter som rör val, politik och samhällsrelaterade frågor i ett drag för att öka transparensen, vilket bland annat följer efter Cambridge Analytica-skandalen.

Enligt bolagets annonsbibliotek är 'Sverige för UNHCR' den annonsör som spenderat mest på annonser hos Meta de senaste 30 dagarna (datan är insamlad mellan den 21 november till 20 december), med strax över 2 miljoner kronor. Därefter kommer Världsnaturfonden WWF med strax under 2 miljoner kronor och sedan Hyresgästföreningen som betalat 980.000 kronor för annonser. Av de tio annonsörer som betalat mest för att synas under perioden är sju välgörenhetsorganisationer.

”December är normalt sett den viktigaste kampanjmånaden för alla organisationer. Vi satsar stort nu i jul och har fått väldigt många givare under året som vi vill nå igen. Det arbetet går väldigt bra”, säger Åsa Widell, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

Budget för medieinvesteringar för julkampanjen i år ligger på drygt 8 miljoner kronor, varav ungefär hälften spenderas digitalt.

”Vi följer alltid vår digitala annonsering och så fort vi ser att den inte är lönsam så bromsar vi den. Man ska komma ihåg att det kostar pengar att samla in pengar. Bara i år har vi samlat in 1,4 miljarder kronor till Ukraina. Det har varit en otroligt bra 'return on investment' för våra medieinvesteringar.”