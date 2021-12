Svenskarnas appar bäst i världen enligt Apple

Det svenska spelundret har satt vårt nordliga land på kartan med bolag som Mojang och Dice. Det märks även av när Apple utser årets 15 bästa appar i App Store Award, en utmärkelse som nu delats ut i över ett decennium.

Tidigare förstaplatser har gått till appar som Pokémon Go och Disney+. I år utmärker sig Sverige både vad gäller appar och spel.

”Genom att sätta barnens behov i centrum har vi förstått att vi måste ge dem mer kontroll som spelare. Det har vi gjort genom funktioner där de kan addera nytt innehåll. På så vis har Toca Boca kommit att bli en viktig plats för att uttrycka sig själv. Det tror jag är nyckeln till vår framgång”, säger Mathilda Engman, chef på Toca Boca.

Det svenska spelbolaget grundades för drygt 10 år sen under Bonnier (som också äger Dagens industri) men ägs sedan 2016 av den kanadensiska leksakstillverkaren Spin Master. Studion står bakom en rad olika app-spel som riktar sig till barn, med fokus på 6-11-åringar.

Det är appen Toca Life World som prisas i kategorin Iphone App of the Year.

Även ett doldisbolag från Helsingborg sätter Sverige på kartan när Apple utser årets appar. Spelbolaget Pixelbite prisas för Space Marshals 3 i kategorin Apple TV Game of the Year.

”Det är jättespännande. Vi har aldrig vunnit något sån här stort och är bara en liten studio med åtta anställda. Det är en ära”, säger medgrundaren och vd:n Mattias Olsson.

Äventyrsspelet utspelar sig i yttre rymden och kretsar kring en jakt på skurkar.

Mattias Olsson lyfter fram den spelglädje som ofta lyser igenom i deras recensioner som en av anledningarna till att de nu uppmärksammas.

”Vi försöker göra roliga spel. Ärligt talat har vi inte fokuserat så mycket på monetarisering, utan mer på spelupplevelsen.”

Övriga appar som prisas är bland andra dejtingappen Bumble, skrivarappen Craft och spelstudion Cyan Worlds äventyrsspel Myst.

”Vi har hela tiden strävat efter målet att skapa nya upplevelser. Som ett resultat av det har vi aldrig blivit en gigant, utan behållit vår indie-status. Vi har gjort vad vi har velat, och inte haft någon gigantisk marknadsavdelning som dikterat oss”, säger vd:n Rand Miller som grundade företaget på 1990-talet.

Han nämner teknikutvecklingen sedan dess som en viktig faktor för att göra spelen mer realistiska. Så även nu, när alla mer eller mindre pratar om ett digitalt metaversum efter att Facebooks moderbolag bytt namn till Meta.

”Det finns två sätt att se på det. Antingen kommer det bli enormt med många platser som är mer eller mindre tråkiga. Eller så blir det mer av ett syftesdrivet 'Disney land', en plats med intressanta upptäckter runt varje hörn. Vi älskar idén om ett metaversum och jag tror att det finns mycket för oss att upptäcka här”, säger Rand Miller

App Store Awards 2021

App Trend of the Year: Connection - Bumble

App Trend of the Year: Connection - Canva

Apple Watch of the Year: CARROT Weather

Mac App of the Year: Craft

Apple TV App of the Year: DAZN

App Trend of the Year: Connection: EatOkra

Apple Arcade Game of the Year: FANTASIAN

iPhone Game of the Year: League of Legends: Wild Rift

iPad App of the Year: LumaFusion

iPad Game of the Year: Marvel Future Revolution

Mac Game of the Year: Myst

App Trend of the Year - Connection: Peanut

Apple TV Game of the Year: Space Marshals 3

iPhone App of the Year: Toca Life World