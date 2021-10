Svenskar bakom populär vietnamesisk dejtingapp - Voi-grundarna investerar

Det går inte att ta miste på Denise Sandquists energi. Hon har hunnit göra mycket innan hon startade den sociala appen Fika, tillsammans med sin medgrundare Oscar Xing Luo, men de entreprenöriella drömmarna har hela tiden funnits med.

Det var i sökandet efter sin biologiska mamma i Vietnam som idén till Fika växte fram. Denise Sandquist ville skapa något som gör att människor som hör ihop kan hitta varandra. Det är en social app inriktad på dejting, men par som har träffats där kan också använda den som en social mötesplats.

”Det finns en stor press på kvinnor att hitta en partner tidigt i Asien, samtidigt är det inte helt socialt accepterat att använda dejtingappar”, säger Denise Sandquist.

Det vill hon ändra på med Fika. Målet är att få kvinnor att känna sig trygga i att vara proaktiva med sitt dejtande i en app. Samtidigt vill ofta inte asiatiska kvinnor ta första steget och skriva först till en potentiell dejt, så som exempelvis den amerikanska dejtingappen Bumble fungerar.

Fika har hittills laddats ner över 760 000 gånger och har i dag 150 000 aktiva användare varje månad. Den främsta marknaden i dag är Vietnam, men den har även laddats tusentals gånger i andra länder.

40 procent av användarna är kvinnor, och Fika har en manuell verifiering av alla användare. I andra dejtingappar i Asien, och det finns hundratals, är ofta andelen män högre, säger Denise Sandquist. Konkurrensen är stor, men samtidigt menar hon att Fika har funktioner som andra appar inte har.

”Vi släpper bara igenom 60 procent och vår vision är att vara en trygg plattform för alla. Många killar och tjejer, men framför allt tjejer känner sig osäkra på att använda en app för risken att bli utsatt för något.”

Säkerhet är en viktig del av användarupplevelsen och något Fika vill profilera sig med. En annan är autenticitet.

”Vi har en kampanj just nu med ’real is better than perfect’, där vi uppmanar användarna att vara sig själva för att kunna hitta en person som känns rätt”, säger Denise Sandquist.

För att växla upp produktutvecklingen och även erbjuda medieinnehåll kring relationer och mental hälsa tar Fika en investering på drygt 16 miljoner kronor.

På investerarlistan står det börsnoterade riskkapitalbolaget VNV Global, som bland annat har investerat i elscooterbolaget Voi och hälsovårdbolaget Babylon. Även Vois medgrundare Fredrik Hjelm, Douglas Stark och Keith Richman, med sin ängelfond 31 Atlantic, är med och lägger in pengar liksom King-medgrundaren Sebastian Knutsson och Thérèse Mannheimer, medgrundare och vd för Grace Health. Andra namn är Sofia Dolfe, som till vardags jobbar i investeringsteamet på Index Ventures, och Madeleine Magnerius på EQT.

De senaste tio åren har Denise Sandquist bott utomlands från och till. Hon pratar sex språk och gick Försvarets Tolkskola 2010-2011, då hennes ursprungliga plan var att bli diplomat.

Efter några år på svenska ambassaden i Moskva bestämde hon sig för att ge sig ut och resa. Denise Sandquist är adopterad från Vietnam och när hon var 22 år, lika gammal som hennes mamma var vid adoptionen, började sökandet efter hennes biologiska mamma.

Hon ”backpackade” i Vietnam och besökte sjukhuset där hon föddes, men där hade de inga uppgifter om mamman. Sedan bar det iväg till Kina för att lära sig kinesiska. Hon ville bo nära Vietnam för att kunna åka tillbaka och leta efter mamman, och mandarin var bra att kunna, tänkte hon.

Efter det bar det iväg till Vietnam igen för att jobba som engelsklärare och lära ut thaiboxning som Denise Sandquist hade tränat och tävlat i under en tre månader lång avstickare till Thailand mellan Kina och Vietnam.

Oscar Xing Luo och Denise Sandquist träffades genom ett studentprojekt och har tillsammans utvecklat dejtingappen Fika. Foto: Karsten Dang

Väl hemma i Sverige gick hon på Handelshögskolan i Stockholm, och det var också där hon träffade sin medgrundare till Fika Oscar Xing Luo. De lärde känna varandra genom Skandinaviens största studentprojekt – Project China – som Handels gjorde tillsammans med KTH. Oscar Xing Luo har läst teknisk fysik på KTH och en master i maskininlärning.

Denise Sandquist hade dock inte gett upp sökandet efter mamman. 2016 åkte hon tillbaka till Vietnam för en praktik och då postade hon en text på Facebook om att hon sökte efter sin biologiska förälder. Den spred sig snabbt i sociala medier, och Denise Sandquist blev intervjuad i tidningar, tv och podcasts. Det tog 18 dagar och sedan hörde mamman av sig.

Under utbildningen hade hon bland annat praktik på investmentbanken Goldman Sachs i London och jobbade extra på East Capital som analytiker i Stockholm.

Men efter examen lockade Vietnam igen och Denise Sandquist flyttade till Ho Chi Minh City för att jobba på kosmetikföretaget Oriflame. Parallellt med jobbet som försäljningschef på Oriflame startade hon och Oscar Xing Luo Fika i juni förra året.

I dag har Fika 31 anställda, och har dubblat det antalet de senaste månaderna. Den största delen av teamet finns i Vietnam och även Oscar Xing Luo bor där.

Denise Sandquist befinner sig just nu i Stockholm, där hon har växt upp. Till vardags bor hon kvar i Ho Chi Minh City, men efter en hemresa i april i våras blev hon kvar för att Vietnam stängde ner på grund av pandemin.

Efter några veckor i Stockholm blev det tydligt att Fika var redo för en investering. Denise Sandquist och Oscar Xing Luo hade hittills finansierat utvecklingen själva och även haft påslagna betalfunktioner inne appen som är gratis att börja använda.

”Jag trodde att jag skulle vara här i fem veckor, men sa upp mig från Oriflame ganska snabbt efter det att jag kommit till Stockholm”, säger Denise Sandquist.

Hon fick kontakten med VNV Global genom Fredrik Hjelm, som hon känner sedan tidigare från Försvarets Tolkskola och gick på Handels med. Andra genom Linkedin eller vänner till vänner.

Vietnam är den marknad Fika har fokus på just nu, och målet är att bli den största dejtingappen där. Det bor 100 miljoner människor i Vietnam och medianåldern är 31 år, så det finns potential. På sikt hoppas grundarna ta sig an hela Sydostasien.

De har dock bestämt sig för att ta bort betalningarna inne i Fika-appen under ett tag framåt, för att bygga en större användarbas.

”Tinder, som var världens mest lönsamma app under 2020 förutom spelappar, gjorde så i två år innan de började ta betalt”, säger Denise Sandquist.

