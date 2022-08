Svenska techbolag lockar pengar trots sur börs

Financial Times rapporterar att bolagen på Nasdaqs tillväxtlista lyckades ta in mer kapital än Londonbörsens motsvarighet Aim.

2022 har hittills varit ett tufft år för många noterade bolag. Stigande räntor och en förändrad syn på risk har slagit hårt framför allt mot många techbolag.

Det märks inte minst av bland de europeiska tillväxtlistorna, som har fallit sedan i höstas.

Men trots det har bolagen på Nasdaqs First North Growth Market tagit in 1,6 miljarder pund, motsvarande 19 miljarder kronor, hittills i år. Det kan jämföras med den traditionella marknadsledaren Aim i London, vars bolag tagit in 1,5 miljarder pund, motsvarande 18 miljarder kronor. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till data från Dealogic.

”Den nordiska marknaden verkar ha klarat de senaste årens vedermödor bättre än resten av Europa”, säger Thomas Thygesen, strategichef på den svenska investmentbanken SEB, till tidningen.

Att Sverige nu tar ledarrollen i Europa kan bero på flera saker. Enligt Thomas Thygesen är svenskarna mer självsäkra och har mer kapital tillgängligt för risk än på andra marknader.

En orsak som lyfts fram till att aktier blivit populärt i Sverige är sparformen investeringssparkonto (ISK) eftersom den årliga ISK-skatten innebär att man slipper kapitalvinstskatt på enskilda aktieförsäljningar.

Mängden riskvilligt kapital har kraftigt minskat under året och Stockholmsbörsens branschindex för teknikbolag ned med drygt 30 procent.

”Det är ett svårt år för marknaden, generellt. I september förra året var det som att mängden rest kapital på Aim föll från en klippa fram till januari i år”, säger Christopher Raggett, chef för Finncap, en av Aims aktiemäklare.