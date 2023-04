Svenska Saas-bolaget vill bli ”störst, bäst och vackrast”

Kodiak Hub är ett så kallat procuretech-bolag som startade 2016 av Malin Schmidt. Bolaget har utvecklat en plattform, som digitaliserar inköpsprocesser och leverantörssamarbeten, vilket ger företag tillgång till data och analyser om sina leverantörer. Informationen kan röra alltifrån pris och kvalitet till hållbarhet och klimatpåverkan.

Ofta är det uppgifter som inköpare ändå behöver ta reda på för att riskminimera i de olika leden, men som Kodiak Hub samlat på en plattform. Tanken är att det ska hjälpa strategiska inköpare fatta välgrundade beslut inför exempelvis val av leverantör eller inför förhandling med en.

”En strategisk inköpare har en otrolig förhandlingsmakt. De kan gå in och säga att de vill se en förändring utifrån datan och påverka, inte bara sin leverantör, utan också var leverantören köper ifrån”, säger vd:n Malin Schmidt.

Enligt henne finns det stora möjligheter att påverka när hållbarhetsdata inte behöver analyseras hittas separat, utan integreras i övrig affärskritisk information.

”Det finns en stor hävstångseffekt om man lyckas förändra globala leverentörskedjor till det bättre. Om man ska förändra beteenden så ska man göra det hos affärskritiska funktioner, som inköp, för det är där de stora besluten fattas.”

Idag har bolaget ett 50-tal kunder där det främst är större globala bolag som Cloetta, Spotify, Northvolt och Ellevio, som använder tjänsterna bland annat för att ha koll på sina leverentörskedjor. Antalet leverantörer på plattformen uppgår till 300.000.

Kundantalet har dubblats samtliga tre år som plattformen varit igång och Kodiak har närvaro i flera europeiska länder. Målet är att dubbla omsättningen varje år. Idag har bolaget 35 anställda och preliminärt för 2022 uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR), till 25 miljoner kronor med ett minusresultat på 10 Mkr, uppger vd:n.

För att uppnå tillväxtmålen plockar man nu in 55 Mkr. Sedan tidigare har bolaget tagit in 30 miljoner, men vad den nya rundan värderar bolaget till, vill vd:n inte gå in på.

I rundan deltar tidigare investerare som Scandector och Racecraft, men leder rundan gör investmentbolaget Blq, som blir ett nytt namn på ägarlistan. Kapitaltillskottet ska bland annat gå till expansion.

”Vi ska fotsätta på vår redan inslagna väg eftersom den har varit väldigt framgångsrik för oss. Det handlar om att fortsätta investera i marknader där vi växer snabbast, som Storbritannien och Dach-regionen. Men också nya marknader. Vi vill expandera i hela Europa – och har börjat snegla på USA som är en jätteviktig marknad”, säger Malin Schmidt.

Förutom fortsatt etablering utomlands är det produktutveckling som står på agendan. Enligt Malin Schmidt har Kodiak ingen större konkurrens på den europeiska marknaden, då andra liknande plattformar valt att fokusera på enbart pris, hållbarhet eller kvalitet separat, medan Kodiak sammanför alla de faktorerna.

Målet är att förändra världen genom att företag förändrar sina leverantörer. Det finns också en lista för ansedda procuretech-bolag i världen, som bolaget redan är en del av, men där siktet är inställt på förstaplatsen.

”Vi vill bli störst, bäst och vackrast. Om fem år närmar vi oss ett miljardbolag. Ju mer vi jobbar med de här större bolagen och de kan förändra sina leverantörskedjor, desto mer påverkan får det”, säger hon.