Svenska hudvårdsundret öppnar butik och retreats

Mor och dotter Christina och Lovisa Hahn började producera skönhetsprodukterna de själva saknade. Under 2022 såg Under Your Skin en tillväxt på 147 procent, och i höst väntar USA. Samtidigt som duon öppnar en fysisk butik och satsar på retreats. ”Vi har förmåga att växa 120 procent i år”, säger Lovisa Hahn.