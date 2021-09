Svenska fordonsuppstickaren efter börsrusningen: ”Vi är något på spåren”

Clean Motion, med vd och grundare Göran Folkesson, vill att energieffektivitet måste upp på agendan. Det räcker inte med att stoppa in ett batteri i fordon för att rädda planeten.

Clean Motion utvecklar och säljer elektriska trehjulingar, fordon anpassade för storstäder. Bolaget som grundades 2010 har haft svårt att få igång försäljningen, ändå har First North-bolagets aktie lockat köpare den sista tiden.

”En omvälvande månad kan man säga”, kommenterar Göran Folkesson den senaste tidens turer kring bolaget.

Clean Motions grundare och vd Göran Folkesson har varit i ”elektrifieringsbranschen” länge. REdan 1995 jobbade han med Volvos försök till att elektrifiera modellen 850. Men den tidens batterier höll inte måttet.

I början på september rusade bolagets aktie över 170 procent efter att bolaget meddelade att de inlett ett samarbete med det finska solcellsbolaget Valoe. Några dagar senare avslutades bolagets nyemission som blev kraftigt övertecknad.

Annat såg det ut för två år sedan. Efter en rad förlustår drogs Clean Motion med stora likviditetsproblem, och tvingades senare gå in i en rekonstruktion i ett försök att rädda bolaget. Det gick vägen. I dag kan Göran Folkesson konstatera att marknaden kanske var mer konservativ än han förväntat sig. Men nu tycker han sig se ett nytt intresse för bolaget.

”Jag känner att det har skett en stor förändring och tycker att den accelererat under 2021. Min tolkning är att det det delvis är drivet av årets alla översvämningar, bränder och värmerekord”, säger han.

Clean Motion presenterade nyligen sitt andra fordon Re:volt - en trehjulig lättviktare vars tak helt klätts in med solceller. Under optimala förhållanden kan enbart energin från dessa ge en räckvidd på 140 km per dag. I vissa delar världen skulle fordonet till och med kunna bli energipositivt och agera minikraftverk när det inte körs.

”Redan med dagens teknik så kommer Re:volt att kunna vara självförsörjande i snitt 10 mil per dag från Spanien och söderut. På ställen som Australien och Sahara och liknande så kommer man upp till 14 mil per dag. I Sverige kommer det ge ett bra bidrag och klara sig på sommaren – men i januari spelar det ingen roll hur många solpaneler vi har. Där spelar ju verkligen nyttan av energieffektivitet en viktig roll ändå”, säger Göran Folkesson om Clean Motions senaste fordon Re:volt. Foto: Clean Motion

Re:volt är enligt Göran Folkesson det mest energieffektiva fordonet i världen – med råge. Med det minsta batteriet på 10 kilo är räckvidden cirka 70 km - resten sköter solen. I Sverige kommer fordonet att säljas med 30-40 kilo batterier beroende på vilken räckvidd kunderna vill ha, betydligt mindre batterier än vad en bil behöver.

”Energieffektivitet måste upp på agendan. I dag pratas det elektrifiering som någon slags lösning på klimatkrisen, vilket i praktiken innebär att man tar en 1,5-tonsklump och sätter in 500 kilo batterier och man får en 2-tonsklump och säger att det är ett nollemissionsfordon. Och denna klump ska transportera en människa som i snitt väger 75 kilo. Det betyder att 95 procent av det transportarbete som sker är bortslösat”, säger Göran Folkesson och fortsätter:

”Det är egentligen ingen ‘rocket science’. Låg vikt vinner. Det är lite märkligt att vi fortfarande känner oss ensamma på den arenan”, säger han.

Det är ingen hemlighet att kommer att behövas stora mängder el för att ställa om transporterna från fossila bränslen till elektricitet. Framför allt orsakar distributionen av elen huvudbry. Hur effektivt vi använder den kommer att bli en nyckelfaktor inom snar framtid, menar Göran Folkesson.

”Kan vi lösa samma transportuppgift fast vi förbrukar en femtedel av energin så är det lätt att inse vad det betyder för laddinfrastrukturen.”

Han är också övertygad om att det är uppstickarna som kommer att hitta de effektivaste lösningarna, även om han är imponerad hur långt vissa av de traditionella fordonstillverkarna kommit de senaste åren. Men biljättarna sitter fortfarande fast i processer som finslipats i över 100 år, menar han.

”De har optimerat både produkt och processer utefter de förutsättningar som råder med förbränningsmotorer – som på att det finns fri tillgång på energi. När man går från bensin till batterier så förändras de förutsättningar dramatiskt. Då är det här med plåtkaross kanske inte är det bästa”, säger Clean Motions vd.

Göran Folkesson har inget emot bilar i sig. Han är uppvuxen med dem. Hans pappa jobbade på Saab i Trollhättan och engagerade honom tidigt i sitt jobb med provkörningar och konkurrentanalyser. Efter några år på Chalmers började Folkesson jobba med elutveckling på Volvo Cars. Redan 1995 var han involverad i att göra en laddhybrid av en Volvo 850, men den såg aldrig dagens ljus.

”Vi fick inte ihop energiekvationen med de batterier som fanns tillgängliga då. Sedan dess har idén om att bygga ett resurs- och energieffektivt fordon legat och pyrt.”

Re:volt ska kunna erbjudas i olika prestandasteg. En utgångspunkt för Clean Motion är att kunna var extremt billiga på tillväxtmarknader, där fordonen i sitt enklaste utförande har den svagaste motorn, det minsta batteriet, inga dörrar dörrar och ett öppet flak. Foto: Clean Motion

Nu har han förverkligat den idén och nu vill Göran Folkesson få ut sitt fordon i världen.

”Med Re:volt är utgångspunkten att vi ska kunna vara extremt billiga för utvecklingsmarknader”, säger han och fortsätter:

”De globala trenderna talar för en enorm urbanisering som det inte verkar finnas någon ände på. Därför blir det viktigare och viktigare att hitta rätt transportlösningar för städerna. Och där tror jag verkligen vi är något på spåren.”