Svenska el-fordonsuppstickaren storsatsar på gryende miljardmarknad

”Vi har som målsättning att producera 20.000 motorcyklar till 2023”, säger bolagets chefsstrateg Albin Wilson.

Varje årtionde dubblas antalet fordon på den afrikanska kontinenten. Med undantag för Sydafrika låg nybilsförsäljningen under 15 procent i samtliga afrikanska länder 2017. Flera av länderna har i dag infört åtgärder för att begränsa försäljningen av äldre begagnade bilar för att gynna den inhemska produktionen. Det är överlag en världsdel som få av de traditionella biltillverkarna fokuserar på. Men det skapar också möjligheter för uppstickare.

Opibus är en av dem. På bara fyra år har den svenska startupen etablerat sig på marknaden för elfordon söder om Sahara, som är en av de snabbast växande transportmarknaderna globalt. Marknadspotentialen för elektrifiering uppgår till över 10 miljarder dollar, motsvarande cirka 90 miljarder kronor, till 2030. Afrika ligger långt efter Europa, Asien och USA i elektrifieringsracet men flera länder har infört policys som gynnar övergången till el-fordon. I synnerhet harefterfrågan på mindre eldrivna två- och trehjuliga fordon ökat kraftigt.

Ursprungligen sysslade Opibus med att konvertera safarifordon till eldrift. Men marknaden i sig är begränsad, och pandemin satte dessutom käppar i hjulet.

Opibus eldrivna motorcyklar kostar runt 15.000 kronor. Foto: Opibus

Nu satsar man i stället på att konvertera bussar som körs inom kollektivtrafiken samt kommersiella fordon till eldrift, men också på att lokalt bygga egna eldrivna motorcyklar – som i sig är en enorm marknad som i dag sysselsätter cirka 5 procent av den unga befolkningen. All produktion sker på plats i bolagets anläggning i Nairobi.

”Motorcykeln är ett jättestort transportmedel här i regionen. Den är lätt, kan användas året om både som taxi och för persontransport och leveranser. Och nu har vi börjat bygga dem från grunden upp lokalt”, säger Albin Wilson på Opibus och fortsätter:

”De här motorcyklarna är ju inte några Harley Davidsons som man åker med ett par månader på sommaren – utan de är ett verktyg som används dagligen.”

Konverteringen går i korthet ut på att Opibus lyfter ut motorn och bränsletanken och kopplar på en ny eldriven motor på den gamla drivaxeln. I bussarna placeras batteripacken där bagageutrymmet tradiotionellt varit. Foto: Opibus

Bolaget har precis fått in 65 miljoner kronor i en ny investeringsrunda som letts av Silicon Valley-investerarna At One Venture, Factor[e] Ventures samt Ambo Ventures som drivs av före detta Google- och Uber-chefer. Pengarna ska användas till att förbereda bolaget för en storskalig produktion under det första halvåret 2022. Målsättningen är att tillverka 20.000 motorcyklar till 2023.

”Motorcyklarna har tillräcklig räckvidd för att klara det dagliga transportbehovet. Fördelen med dessa är också att du kan ta ut batteriet så du kan ladda under dagen och använda det under natten. Så batteriet är lagringen och bränsletanken i samma”, säger han.

Flera andra svenska startuper inom elfordon har visat intresse för Afrika – och andra tillväxtmarknader, däribland Cake och Cleanmotion. Men Albin Wilson ser dem inte som konkurrenter.

”Cleanmotion och Cake är skithäftiga, men Cakes motorcykel är lite mer av en premiumprodukter. Deras elmotorcyklar kostar runt 100.000 kronor. Vi satsar på ett pris under 15.000 kronor. Det är helt olika produktsegment. Det finns väldigt få i Kenya som kan köpa en Cake för daglig transport. Vi försöker göra en MC för det globala folket - som inte har råd med en premiumprodukt designad i Stockholm”, säger han.

Foto: Opibus

Parallellt med att Opibus bygger och konverterar fordon vill de också vara med och utveckla laddningsmöjligheterna i Afrika, och satsar man på så kallad offgrid-laddning.

”Utanför stadskärnorna finns inte alltid el-infrastruktur så där jobbar vi med lokalt producerad solenergi. I Sverige har vi problem med transporten av el. I exempelvis Kenya kan vi stället för att bygga ut stora energitransportsystem satsa på decentraliserade system”, säger Albin Wilson.

Enligt bolaget reducerar de användarnas operativa kostnader med 60 procent. Producerar man dessutom sin egen el via solceller så är kostnadsbesparingen ännu större. Vid sidan av Opibus miljöambitioner vill man också få till en social förändring.

”Vi försöker göra förändringar på flera plan”, säger Albin Wilson.