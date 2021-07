Svenska e-handelns tillväxt bromsar in kraftigt

Coronapandemin gav den svenska e-handeln en rejäl skjuts. Nu bromsar tillväxten in rejält, visar färska siffror i en undersökning från jämförelsetjänsten Pricerunner.

Nya siffror visar att e-handelns tillväxt bromsar in.

Pricerunners e-handlarindex mäter svenska e-handlares upplevelse av hur utvecklingen av onlineförsäljningen under det senaste kvartalet har utvecklats jämfört med föregående kvartal, hur försäljningen ser ut i dagsläget samt vad man tror om försäljningen under de kommande tolv månaderna. Undersökningen genomförs av marknadsundersökningsföretaget Yougov på uppdrag av Pricerunner.

Av Pricerunners e-handlarindex för andra kvartalet 2021 framgår att sektorns tillväxt bromsar in kraftigt. Under det fjärde kvartalet 2020 nådde e-handlarindex rekordsiffran 71, som sedermera sjönk till 69,8 under det första kvartalet 2021. Nu har den siffran störtdykt till 61,5 – vilket är den näst lägsta nivån sedan e-handlarindex lanserades för drygt tre år sedan.

Nicklas Storåkers, vd på Pricerunner, förklarar siffrorna med coronapandemins tillbakagång.

”Men trots att tillväxten nu bromsas in, är svensk e-handel fortsatt stark och vi ser vad som verkar vara en stabilisering efter förra årets extrema tillväxt”, säger han i ett pressmeddelande.

Under föregående kvartal ansåg 65 procent av de tillfrågade e-handlarna att försäljningsläget var bra eller mycket bra. Nu har den siffran sjunkit till 56 procent.

Trots att optimismen bland svenska e-handlare avtar ser majoriteten på framtiden med tillförsikt. Sju av tio e-handlare tror att onlineförsäljningen kommer vara fortsatt god under det kommande året. Endast 2 procent spår en negativ utveckling.

En avgörande fråga för sektorn är hur vaccineringarna kommer påverka försäljningen. 34 procent av e-handlarna tror på positiva effekter, då ökad konsumtion även kan leda till mer shopping på nätet. 18 procent befarar att försäljningen kommer minska när fysiska butiker får bättre förutsättningar att locka till sig kunderna.

Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de inte tänker byta strategi inför hösten och vintern. En tredjedel planerar att öka leveranskapaciteten, samtidigt som 16 procent har byggt upp en buffert för att kunna tackla sämre tider.

Även om coronapandemin har inneburit många fördelar för e-handelns tillväxt har den också orsakat störningar på de globala transportkedjorna. I undersökningen uppger 65 procent av de tillfrågade e-handlarna att de har problem med långa leveranstider från leverantörerna. Drygt hälften anser att leverantörerna har haft svårt att få tag på vissa typer av produkter och en tredjedel har upplevt att import från utländska företag har varit besvärlig.

”Pandemin har exponerat de svagheter som finns när vi agerar på en global marknad. Hela två av tre e-handlare upplever stora problem med leveranserna och det har försvårat möjligheterna att möta den enorma efterfrågan vi sett från konsumenter. Den positiva inställningen inför framtiden indikerar dock att många har dragit viktiga lärdomar från det gångna året”, säger Nicklas Storåkers på Pricerunner.