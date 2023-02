Svenska drönarbolaget på plats i katastrofområdet

Globhe startades 2016 och har tidigare haft FN-uppdrag i samband med naturkatastrofer, senast vid översvämningarna i Malawi och Kalifornien samt efter jordbävningen i Nepal i november.

”Vi har ett tjugotal drönaroperatörer på plats i Turkiet som håller på att mobiliseras för att kunna kartlägga skadorna efter jordbävningen. I Syrien har vi ingen aktivitet eftersom det är ett komplext land för drönarflygningar”, säger Helena Samsioe.

En förfrågan kom i tisdags från en stor humanitär organisation – vilken det är får hon ännu inte säga. Men då hade Globhe redan satt igång arbetet genom att förbereda sina lokala drönaroperatörer på plats i Turkiet.

”Vid naturkatastrofer skickar vi ibland ut våra operatörer redan innan förfrågningarna kommer så att vi har bilddatan på plats. Ju snabbare vi kan få tag på informationen och göra den tillgänglig för humanitära organisationer, desto bättre beslut kan de fatta.”

I det här stadiet bedömer Helena Samsioe att det mest handlar om att vara behjälpliga med att samla in data över vilka områden som ska prioriteras och var hjälpinsatser ska sättas in.

”Drönare kan leverera högupplösta bilder och data till skillnad från satellitbilder som oftast inte är detaljerade nog. När den akuta räddningsfasen är över kommer en uppbyggnadsfas av infrastrukturen, vilka vägar och broar som kräver åtgärder.”

Hon grundade bolaget 2016 och säger sig nu ha världens största marknadsplats för drönardata. Affärsidén är att koppla ihop myndigheter, organisationer och företag som är i behov av överblicksbilder. För närvarande har bolaget 6.500 drönaroperatörer i 131 länder.

”Vi kör den klassiska gig-modellen, de är inte anställda utan småföretagare, ibland enmansbolag. Alla som flyger för oss är certifierade. De är inte vilka privatpersoner som helst. Befinner de sig geografiskt nära där något hänt 'pingar' vi dem via vår plattform, eller om de är tillgängliga hör de av sig till oss.”

Vad gör ni konkret?

”Det viktiga är att drönarpiloterna är igång så snabbt som möjligt. När de kan leverera bilddata är det möjligt att se exakt vad som hänt, ge information om skadade byggnader, vilka vägar som är körbara, vilka broar som fortfarande går att använda och i vissa fall kan våra operatörer även söka med värmekamera efter drabbade.”

Hur mycket handpåläggning behövs på informationen de samlar in?

”Vi har byggt en plattform som är mer eller mindre självgående och automatiserad. Viss kvalitetssäkring kan behöva göras manuellt och vi fungerar som en mellanhand mellan kunden och drönaroperatören.”

Så sent som i fjol tog Globhe in 20 miljoner kronor i en såddrunda som leddes av klimatfonden Course Corrected, med Christine Ahlstrand i spetsen. Därutöver deltog investmentbolaget Veq, som riktar in sig på startups i tidiga skeden samt det svenska affärsängelnätverket Sustainable Energy Angels. I ägarkretsen ingår även en riskkapitalfond kopplad till ansedda universitetet MIT i USA.

”Totalt har vi tagit in 30 miljoner kronor och ska i år göra en A-runda på 100 miljoner”, säger Helena Samsioe, som fortfarande är majoritetsägare.

Globhe, en sammanslagning av ”global” och ”health”. Högkvarteret finns på Epicenter i Stockholm. Företagets 20 anställda är utspridda i globalt, varav de flesta i Sverige. Bolaget värderas enligt Helena Samsioe till 465 Mkr och omsatte i fjol 6 Mkr, men visade röda siffror.

”I år ligger vi i linje med att omsätta 36 Mkr och räknar med att nå break-even första kvartalet 2024”, säger hon.

Bland kunderna finns hälsoorganisationer som vill ha hjälp med att exempelvis identifiera tecken på förestående malariautbrott, skogsbolag som kartlägger sina skogar, energibolag som kartlägger sina vindkraftverk och telekombolag som behöver kontrollera telemaster.

Hur länge brukar uppdragen pågå?

”Det beror på hur stort området är och kundens behov. Ibland bara en dag för snabbt skanna av, ibland flera veckor.”

Krasst uttryckt: Ett bra år med många uppdrag för er är ett dåligt år för världen?

”Vi vill vara med i ett tidigt skede och förebygga. I bästa fall kan vi göra så att vissa katastrofer faktiskt inte inträffar, hjälpa till att upptäcka riskområden. Men tyvärr lever vi i en tid där naturkatastrofer är allt mer vanliga och en direkt konsekvens av klimatförändringarna. Med jordbävningar är det svårt att göra något preventivt.”

Hur mycket jobbar du nu?

”Oavbrutet. Man kan ha dagar som är mindre bra på jobbet, men det är motiverande att få vara med och göra skillnad. Det är vad som driver oss – en fantastisk känsla.”