Svensk uppfinning räddar liv och mat – tar genombrottsorder på 180 miljoner

För att skapa en hållbar framtid krävs det banbrytande idéer, nya lösningar och människor som kan förverkliga dem. Med The Next Awards vill SEB hylla dem som kan skapa bestående förändring och bidra till en bättre värld.

– För att lösa de miljö- och samhällsutmaningar vi står inför krävs det innovation och engagemang. Genom priset vill vi lyfta fram entreprenörer som har nya idéer, driver omställning och verkar för ett bättre samhälle, säger Hans Beyer, hållbarhetschef på SEB.

The Next Awards instiftades 2021 med syftet att hylla hållbart entreprenörskap och dem som driver det framåt. Priset delas ut i tre kategorier: New Ideas som hyllar nytänkande idéer och initiativ, Transformation som lyfter fram företag som ställer om för en hållbar framtid och det tredje priset Community går till föreningar och organisationer som gör skillnad genom att lösa olika samhällsproblem.

Genom utmärkelsen vill SEB bidra till att stötta vinnarna genom handfasta verktyg som gör att de kan utvecklas och fortsätta framåt. De får delta i specialanpassade tillväxt- och utvecklingsprogram, blir en del av bankens ekosystem för entreprenörskap och – inte minst viktigt – uppmärksammas i SEB:s marknadsföring.

– Att vara med i The Next Awards har verkligen hjälpt oss att nå ut genom bruset. Vi har fått investerare som läst om oss i samband med tävlingen och ett flöde av fler kunder som vill testa vårt material, säger Henrik Ottendal, vd för företaget Reselo, som 2022 vann i kategorin New Ideas. Reselo har utvecklat ett biogummi baserat på restprodukter från skogsindustrin.

Vinnarna i kategorin Community får dessutom en prissumma på 250 000 kronor som de kan använda till att utveckla sina organisationer.

Årets upplaga av The Next Awards inleddes i vintras genom en landsomfattande urvalsprocess. Genom delfinaler i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö valdes sedan 12 finalister ut. De omfattar såväl etablerade som nystartade företag och ideella organisationer.

Inom kategorin för New Ideas handlar initiativen om byggskivor som produceras av avfall, biologiskt nedbrytbara livsmedelsförpackningar, hållbara, icke-fossila smörjmedel och utvinning av energi ur vågkraft.

I Transformations-kategorin tävlar idéer som handlar om att spara på dricksvatten, reducera skadliga utsläpp till havsvatten, hållbar omställning inom trävarubranschen samt cirkulär användning av plastmaterial.

Bland de organisationer som tävlar i Community-kategorin handlar det om olika insatser för att öka inkluderingen. De tävlande organisationerna är Mitt Liv, BK Häcken, VildaKidz och Mamma United.

Finalisterna samlas den 14 september till den nationella finalen som hålls på Konserthuset i Stockholm. Här får de presentera sina initiativ inför en jury, som består av namnkunniga företagare och experter på entreprenörskap.

