Svensk pant till plastbantande Frankrike

Svenska startupen & Repeat ger kunderna ”pant”, alltså pengar tillbaka när de återvinner engångsförpackningar. Nu kliver bolaget in hos hundratals restauranger i det plastbantande Frankrike.

Svenskarna använder årligen omkring 1,4 miljoner ton förpackningar enligt den senaste statistiken från 2020 av SCB. Bäst är vi på att återvinna glas med 94 procent och 86–87 procent av burkar och flaskor med pant. Sämre är det med plastförpackningar där endast 34 procent återvinns.

Det vill impact-bolaget & Repeat råda bot på och har därför infört returstationer vid restauranger. Kunden skannar en qr-kod med sin telefon och får då pant tillbaka som kan spenderas på partnerrestauranger.

Återvinningstjänsten lanserades i Sverige i december 2020 och finns idag på cirka 400 restauranger runtom i landet.

Nu har bolaget gått på export till Frankrike i ett samarbete med Not So Dark, som har omkring 150 så kallade spökök, alltså restauranger som levererar mat direkt hem via bud, och kedjan Bagelstein som finns på 90 platser.

”Genom att knyta till oss etablerade aktörer får vi en utmärkt plattform att kunna fortsätta växa på den franska marknaden och bli den ledande leverantören av cirkulära förpackningslösningar i Europas matmecka”, säger Tor Espen Steinvik vd och medgrundare till & Repeat, i ett pressmeddelande.

Tor Espen Steinvik, vd och medgrundare av & Repeat. Foto: Pressbild

Enligt bolaget så återvinns enbart 24 procent av plastavfallet i Frankrike och samtidigt genererar snabbmatsindustrin i landet över 220.000 ton förpackningar årligen, varav majoriteten är av plast.

De senaste åren har Frankrike infört lagar för att minska användningen av plastförpackningar. Till exempel går det inte att köpa glas, bestick och omrörare för engångsbruk och från årsskiftet ska frukt och grönt under 1,5 kilo inte förpackas i plast.

Bolaget har också tagit sikte mot att etablera sig i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien.

”Som en stor aktör inom matleveranser är engångsförpackningar ett stort bekymmer för oss. Avfallshanteringen kommer i slutet av kedjan, men det betyder inte att vi överger den”, meddelar Alexandre Haggai, grundare och vd för Not So Dark som står bakom varumärken som Como Kitchen, Gaïa, Coquillettes Oui Maman, Vegedal, Vtacos, Pidz och Walida.

