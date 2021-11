Svensk filmuppfinning till Hollywood – tar in nya pengar från tunga profiler

Moonlight Industries grundades i Stockholm för sju år sedan av regissören och fotografen Miko Lazić. Men det är först på senare år som tekniken, som de kallar Moon Smart Focus, börjat användas i storskaliga tv- och filmproduktioner.

”Målet är att skapa mer tid för skådespelandet”, förklarar Mathias Farnebo, bolagets vd sedan tre år.

När Di Digital fångar honom är han på Arlanda, på väg mot en Hollywoodproduktion i London som använder bolagets teknik.

”Vi har under 2021 med stor framgång medverkat i sex större tv- och filmproduktioner i Skandinavien, och vi har förmånen av att ha Sveriges bästa b-fotografer engagerade i vår produktutveckling. Under våren har Moon Smart Focus använts under 70 dagar vid inspelningen av Lars von Triers tredje säsong av TV-Serien 'Riket - The Exodus'”, säger han.

Nu står det klart att bolaget tar in 10 miljoner kronor i en kapitalrunda där bland annat musikprofilen Ash Pournouri och regissören Harald Hamrell är med.

Ash Pournouri är främst känd som Aviciis förre manager och för att ha startat Brilliant Minds ihop med bland annat Spotifys grundare Daniel Ek. Han är även en framstående investerare inom teknik- och startupvärlden.

Harald Hamrell har bland annat registrerat tv-serier som Fröken Frimans krig, Vår tid är nu och Äkta människor.

”Filmproduktioner blir allt mer komplexa och tidspressade, och filmmakarna letar alltid efter lösningar för att öka produktionsvärde. Regissören vill ofta frigöra mer tid till skådespeleri och vill ta bort allt som begränsar inlevelse och skaparglädje. Jag har stöttat denna idé från dag ett, och det är fantastisk kul att Moon Smart Focus nu är ute på riktigt fina produktioner”, säger Harald Hamrell.

Enligt vd Mathias Farnebo värderar investeringen Moonlight Industries till 50 Mkr. Pengarna ska gå till framställning av en förhandsproduktion av Moon Smart Focus-serien, samt för en internationell etablering.

Men mer kapital kan vara på väg in inom kort.

”Vi för samtal om ytterligare finansiering med några riktigt stora aktörer. Det behövs pengar inför vår internationella expansion som är tänkt att ske under första halvåret nästa år”, säger vd:n.

Avståndsmätarens teknik utgår ifrån en 3d-sensor, även kallad stereokamera, som används för att kartlägga rummet.

”Sedan har vi ai-baserade algoritmer för att registrera ögon och kroppar och visa avstånden i realtid direkt på en padda eller smartphone. B-fotografen ser informationen på skärmen och ställer sedan in skärpan manuellt. Men tekniken går att använda som autofokus”, förklarar Mathias Farnebo.

Han hänvisar till grundaren Miko Lazics ursprungstankar om att processen gör skådespelarna och regissören mindre beroende av den typ av koreografi, med markörer och inövade rörelser, som används för att rätt skådis ska vara i skärpa vid rätt tid.

”Att sätta skärpan är så pass viktigt i filmbranschen att man har en dedikerad person, en b-fotograf, som gör det. Vår teknik ska vara b-fotografens nya bästa vän. Man behöver inte längre mäta och sätta markörer och man behöver inte repetera rörelserna. Kameran kan röra sig friare, liksom skådespelarna. Precisionen blir bättre och man sparar tid”, säger vd:n.

Mathias Farnebo betonar att Moonlights avståndsmätare fungerar ihop med de kameror och den optik som filmfotografer redan använder.

”Målet är att bli en ny branschstandard i en filmbransch som redan har ett sätt de gärna jobbar på. Vi tror alla high-end produktioner kommer ha nytta av Moon Smart Focus, som kompletterar befintliga lösningar”, säger han.

Vid sidan av bolagets avståndsmätare hoppas bolaget även kunna erbjuda nya tekniska verktyg för efterproduktion av film.

Mathias Farnebo är civilingenjör i botten och var med och grundade teknikbolaget Tromb som idag är en del av börsnoterade Addnode.

Miko Lazic är utbildad filmregissör på Dramatiska Institutet med två långfilmer bakom sig. Han är både grundare av Moonlighting Industries och uppfinnare av tekniken bakom Moon Smart Focus.