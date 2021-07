Svensk app låter dig ringa experter – i fem minuter

Genom tidsbegränsade, enskilda samtal vill den svenska appen Anyone tillgängliggöra eftertraktade experter för den breda allmänheten. Nu tar bolaget in drygt 31 miljoner kronor i en såddrunda och siktar på att fördubbla personalstyrkan.

Den svenska appen Anyone siktar på att bli en marknadsplats för rådgivning. Användarna ska kunna konversera med experter i fem minuter långa samtal – därefter bryts linjen. Endast två personer kan delta i samtalen.

”Varför samtalen ska vara fem minuter långa? För att livet är kort. Den mest värdefulla tillgången vi har är vår tid, och det här formatet gör det möjligt att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till många fler”, säger vd:n och medgrundaren David Orlic, som har en bakgrund som entreprenör, kommunikatör och rådgivare åt Socialdemokraterna.

Målet med appen är inte att komprimera möten och samtal som till sin natur bör vara längre – ambitionen är snarare att förverkliga konversationer som annars aldrig skulle ha kommit till stånd.

”Det finns så många konversationer, samtal och möten som inte blir av för att den kulturella normen är att ett möte ska vara en halvtimme eller timme långt. Det beteendet går att utmana”, säger David Orlic.

Medgrundaren menar att konceptet tillgängliggör eftertraktade rådgivare som inte har tid för längre samtal. Målsättningen är även att formatet ska påverka samtalets innehåll:

”Forskning från Harvard visar att i stort sett inga konversationer slutar när parterna egentligen vill det, utan pågår alldeles för länge. Jag tror att det går att designa mycket bättre samtal. Om du bara har fem minuter, tvingas du att vara tydlig i din kommunikation och formulera vad du verkligen behöver hjälp med”, säger David Orlic.

När två användare väl har kopplats ihop i ett samtal är tanken att de ska ge och ta emot högkvalitativ rådgivning; det kan handla om allt från guidning i arbetslivet till vägledning i trassliga familjerelationer.

Du har sagt att ni har användare som har sagt upp sig från sina jobb efter samtal i er app. Är det verkligen alltid positivt att människor fattar avgörande beslut som bygger på extremt kortfattad rådgivning?

”Ofta har personerna redan bestämt sig för vad de ska göra – det kan vara att sluta på jobbet, byta karriär eller förändra något i sitt privatliv. Men när man står i valet och kvalet kan det sluta med att man inte agerar, eftersom man saknar det där sista stödet och bekräftelsen. Genom att ta flera korta samtal på Anyone och snabbt bolla sina tankar med någon de respekterar, kan de ta steget som de innerst inne vet att de måste ta”, säger David Orlic.

Enligt bolaget har appen redan före lanseringen blivit populär bland tech-entreprenörer och kreatörer. Nu tar bolaget in drygt 31 miljoner kronor i en såddrunda som leds av tyska Cavalry Ventures, vilket ger ekonomiska muskler som möjliggör en stundande lansering för allmänheten. Kapitaltillskottet ska bland annat investeras i personalstyrkan, som ska fördubblas i storlek under den närmaste tiden.

Vad har ni för affärsmodell? Hur ska ni uppnå lönsamhet?

”En persons odelade uppmärksamhet är något otroligt värdefullt. På Anyone sätter alla sitt eget pris för ett fem minuters samtal och plattformen tar 20 procent. Men du kan också välja att ge ut en kod för kostnadsfria samtal, eller donera pengarna så att de användare som inte har råd också kan få goda råd. Vi utformar just nu ett fellowship-program där talangfulla personer utan resurser och nätverk ska kunna använda Anyone för att nå sina mål”, säger David Orlic.