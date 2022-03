Svaret till Ukraina: Ryssland kan inte ”sparkas ut från internet”

Ukrainas förslag om att Ryssland sparkas ut från internet genom att ”Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”, ICANN, tar bort de ryska domänerna ”.ru” och ”.su” och dess krilliska motsvarigheter har inte fått gehör.

Enligt ICANN går inte detta att utesluta Ryssland från internet – tekniskt eller juridiskt. Organisationen finns till för att göra ”så att internet fungerar, inte så att det slutar fungera”, uppger den svenske vd:n Göran Marby..

”Som ni vet är internet ett decentraliserat system, ingen enskild aktör har makten att kontrollera det eller stänga ned det”, skrev han i ett brev apropå Ukrainas krav.

Men det är inte helt sant, enligt experter. Det är möjligt att dra in Ryssland ip-adresser från övriga internet, så att ryska sajter blir oåtkomliga för världen. Det säger Mallory Knodel, teknisk chef på Center for Democracy and Technology, en amerikansk tankesmedja, till CNN.

Men det är inget ICANN ser sig ha möjlighet att göra.

”Vårt uppdrag sträcker sig inte till att vidta straffåtgärder, utfärda sanktioner eller begränsa åtkomsten för delar av internet – oavsett provokationerna”, förklarar Göran Marby.

(Finwire/Di Digital)