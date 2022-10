Svagare än väntat från Alphabet – aktien på fall

NEW YORK. Alphabet bommade förväntningarna och levererade både ett sämre resultat och lägre omsättning än väntat för det tredje kvartalet. Aktien faller i efterhandeln i New York.

Googles moderbolag Alphabet levererade en svagare rapport än väntat för årets tredje kvartal.

Enligt färska siffror som publicerades på tisdagskvällen uppgick omsättningen under det gångna kvartalet till strax över 69 miljarder dollar. Det motsvarar en tillväxt på 6 procent på årsbasis men var ett snäpp under väntade 70,6 miljarder dollar.

Även resultatet på knappt 1,1 dollar per aktie var lägre än analytikerna hoppats på. Rörelsemarginalen föll med 7 procentenheter på årsbasis till 25 procent.

Aktien faller drygt 6 procent i efterhandeln på Wall Street efter att ha avancerat i linje med börsen som helhet tidigare under dagen.

Vd Sundar Pichai poängterade att Alphabet fortsätter att spetsa strategin framåt och nämner bland annat produktlanseringar som förbättrat bolagets sök- och molntjänster samt nya sätt att öka lönsamheten i kortare videoklipp som exempel.

”Vi har haft perioder med extraordinär tillväxt och perioder när man tar tid för att optimera bolaget och säkerställa att vi är redo för nästa decennium av tillväxt. Jag ser det här som ett av de tillfällena”, sa han under en telefonkonferens med analytiker på tisdagskvällen.

Bland plumparna i protokollet syns bland annat reklamintäkterna från strömningssajten Youtube, som föll oväntat jämfört med motsvarande period 2021.

Nedtrappningen i tillväxten beror bland annat på att Alphabet fortfarande möter tuffa jämförelsetal från fjolåret. Men inbromsningen jämfört med årets andra kvartal berodde också på att nedgången i annonsmarknaden som Alphabet noterade tidigare i år har intensifierats.

Bland annat noterades lägre efterfrågan på annonser från finansbolag under det gångna kvartalet, när bland annat krypto- och bolåneannonserna minskade.

Kvartalet tyngdes också av valutamotvind enligt finanschefen Ruth Porat. Justerat för valutaeffekter skulle omsättningen ha vuxit med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Ljusglimtar syntes istället i Alphabets molntjänstsegment, som växte mer än väntat och rapporterade intäkter på knappt 6,9 miljarder dollar, en uppgång på närmare 38 procent jämfört med samma period förra året.

Alphabets trafikkostnader ökade inte heller lika mycket som väntat och ledningen aviserade under tisdagen att rekryteringstempot kommer att fortsätta minska. Under det senaste kvartalet utökades arbetsstyrkan med närmare 12.800 personer men tempot väntas mer än halveras redan under årets sista kvartal.

”Våra åtgärder för att bromsa rekryteringarna kommer att synas mer under 2023”, sa finanschefen Ruth Porat.