Succéåret 2021 fortsätter – över 3 miljarder in i svenska techbolag

Riskkapitalbolagen plöjde ned 3,1 miljarder kronor i svenska techbolag under november. Bioteknik, mjukvarubolag, maträddare och låneutmanare intog topplaceringar.

Från vänster: Kristina Massons bioteknikbolag Acrivon, Erik Fjellborgs Quinyx och Karl Anderssons Matsmart tillhör de bolag som drog in mest under november.

Under november rapporterade Di Digital om nya finansieringsrundor på totalt 3,1 miljarder kronor. I siffran ingår mjukvarubolaget Neo4j, som förlängde sommarens finansieringsrunda på 2,7 miljarder kronor, som var bland de tio största under året, till 3,3 miljarder kronor.

Det innebär att riskaptiten fortsatte upp för fjärde månaden i rad, även om den bleknar jämfört med rekordmånaden juni med sina 32,7 miljarder kronor. Totalt har 68,3 miljarder kronor investerats i svenska techbolag under årets 11 första månader, vilket gör att rekordsiffran på 27 miljarder kronor för helåret 2020 passerats med god marginal. Värt att notera är att här räknas endast in större affärer, så den egentliga totalsiffran är högre.

Här är de största kapitalrundorna Di Digital noterade i november:

Acrivon - 900 Mkr

Det svensk-amerikanska bioteknikbolaget Acrivon har tagit fram en teknikplattform för att matcha rätt mediciner med rätt cancerpatienter. Den kan användas för att i ett tidigt skede identifiera cancerpatienter som svarar positivt på ett visst läkemedel och på så sätt hjälpa fler.

Den nya b-rundan leds av det amerikanska investmentbolaget Wellington Management Company och Surveyor Capital som är ett dotterbolag till hedgefonden Citadel.

Neo4j - 600 Mkr

Databasbolaget Neo4j säljer en mjukvara som hjälper företag att hantera stora mängder information och skapa kopplingar mellan olika datapunkter. Bland kunderna finns kända bolag som Ebay, Microsoft och Astra Zeneca.

Under sommaren tog bolaget in 2,7 miljarder kronor i en finansieringsrunda som i november utökades till 3,3 miljarder kronor. I den utökade finansieringsrundan deltar riskkapitalbolaget Inovia Capital och Alanda Capital Management, samt One Peak, som investerat sedan 2018.

Quinyx – 450 Mkr

Det svenska mjukvarubolaget Quinyx, som hjälper företag med schemaläggning av personal, tar in 450 miljoner kronor i en nyemission från sin amerikanska delägare Battery Ventures. I ett slag stiger bolagets värdering med 200 procent till drygt 5,2 miljarder kronor.

Matsmart – 240 Mkr

E-handelsbolaget Matsmart säljer mat från bland annat överproduktion, med felaktiga förpackningar och korta bäst före-datum till ett billigare pris. På ägarlistan sedan tidigare finns bland andra SEB, Gullspång Re:food Invest, Ikea och Northzone. Ny in är det Londonbaserade investeringsbolaget Blume Equity.

DBT – 200 Mkr

Nystartade låneutmanare DBT vill hjälpa bolag i en tillväxtsfas att hitta skuldfinansiering. Lånebeloppen ligger på mellan 3 och 30 miljoner kronor och ska kunna lånas ut upp till fem år. Räntorna ligger på mellan 6 och 9 procent, enligt bolagets grundare Alexis Kopylov. Nu tar bolaget in 200 miljoner kronor där investmentbolaget Öresund och Öhman AB är ledinvesterare.

Svea Solar - 160 Mkr

Bolaget levererar och installerar solceller till privatpersoner så väl som företag och solcellsparker. I den senaste rundan investerar Fredrik Österberg, grundare av Evolution Gaming, Magnus Silfverberg, tidigare vd på Bisnode och Betsson samt Johan Tjärnberg, grundare av Bambora. (Pengarna togs in i somras men blev kända först i november.)

Charge Node – 115 Mkr

Teknikbolaget Charge Node har tagit fram ett laddsystem för elbilar som används av bland annat fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hotell. Investerar gör Stenaarvtagarnas investmentbolag Formica.

Centra - 100 Mkr

Bolaget erbjuder en saas-baserad e-handelsplattform där företag kan sälja sina egna produkter. Bland kunderna finns mobilskalbolaget Ideal of Sweden och hästsportbolaget Maya Delorez. Investeringen på 100 Mkr kommer från Verdane.

Sigrid Therapeutics - 72 Mkr

Sigrid Therapeutics vill bekämpa typ 2-diabetes med ett pulver som blandas med vatten. Bland de svenskar som investerar kan nämnas Hans och Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan, och familjen Matsson, som ligger bakom krydd- och matbolaget Santa Maria.

All Ears - 50 Mkr

Ai-bolaget All Ears hittar och analyserar talade medier för företag som Walmart, Canon och Hertz. Den senaste rundan leddes av tidigare delägarna Bonnier Ventures samt Alfvén och Didriksson.

Elsa Science – 38,7 Mkr

Elsa Science har utvecklat en app för patienter med ledgångsremautism. Nu tar bolaget in en investering på 38,7 miljoner kronor från riskkapitalbolaget Health Cap och befintliga investerare.

Youple – 30 Mkr

Bolåneutmanaren Youple erbjuder billiga blancolån till unga bostadsköpare – mot att de får 10–20 procent av den eventuella värdeökningen vid en försäljning. Bland investerarna finns Karl-Johan Persson och Håkan Roos.

Hailey HR – 30 Mkr

Som namnet antyder samlar bolaget hr-tjänster som med allt från anställning till avslut. Bolaget backas av välkända profiler som 41:an Invest med H&M:s Karl-Johan Persson och Stefan Krook samt Instabox-grundaren Alexis Priftis.

Apotekamo - 23 Mkr

Epti-bolaget Apotekamo är ett nätapotek som är stort på Balkan. De viktigaste marknaderna är Serbien och Bosnien.

Parkamo - 21,4 Mkr

Epti-bolaget Parkamo samlar olika parkeringsleverantörer i en och samma app och låter kunden jämföra och välja efter behov.

Printler - 20 Mkr

Desenio-konkurrenten Printler sammanför oberoende konstnärer och fotografer med kunder. Rundan leds av Longrun Capital och Wakaba e-commerce invest.

Ahum – 18 Mkr

Psykologplattformen Ahum fyller kassan med kapital från flera namnkunniga investerare. Nu satsar tjänsten stort på att knyta till sig företagskunder – och minska den psykiska ohälsan på svenska arbetsplatser. Pengarna kommer från de tidigare delägarna och Michael Wolf, tidigare vd på Swedbank.

Zaplify – 12 Mkr

Startupbolaget Zaplify har utvecklat en produkt som förenklar och effektiviserar för företag att hitta och kontakta kunder. Modelio Equity är den största investeraren.

Moonlighting Industries - 10 Mkr

Startupbolaget har utvecklat en ai-baserad avståndsmätare som automastiskt justerar skärpan vid filminspelningar. Bland annat musikprofilen Ash Pournouri och regissören Harald Hamrell är med i rundan.

Näktergal – 10 Mkr

Näktergal bygger teknik till uppstickare som utmanar på bolånemarknaden. Bolaget tar nu in pengar för expansion i Europa. Finansieringsrundan leds av det svenska investmentbolaget Katalysen & Partners.

ÅRETS TIO STÖRSTA RUNDOR 1. Northvolt – 23 miljarder kronor (juni) 2. Klarna – 8,5 miljarder kronor (mars) 3. Epidemic Sound – 3,8 miljarder kronor (mars) 4. Klarna – 3,5 miljarder kronor (juni) 5. Neo4J – 3,3 miljarder kronor (juni, ökade i november) 6. Kry – 2,65 miljarder kronor (april) 7. Mathem – 1,1 miljarder kronor (april) 8. Nick's – 800 miljoner kronor (oktober) 8. Instabox – 750 miljoner kronor (februari) 9. Juni – 640 miljoner kronor (oktober) 10. Funnel – 578 miljoner kronor (oktober)