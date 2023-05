Storytels vd: ”Vi bränner inte kapital”

Han säger sig vara ”tillfreds” med rapporten, men inte helt nöjd.

”Vi ser inte vad många förväntat sig, det vill säga kundflykt”, säger han till Di Digital efter att ha intervjuats om kvartalsrapporten i Di TV.

Johannes Larcher framhåller även att man tappar färre abonnenter än tidigare, att snittintäkten är per prenumerant är tillfredsställande och att kostnaden för att värva kunder är rimlig.

”Till skillnad från videostreaming, branschen jag kom från, så väljer konsumenter en ljudboksplattform. Funderar man på att säga upp Storytel STORY B +9,02% Dagens utveckling så är man redo att lämna ljudbokssektorn helt och hållet. Det skapar en skyddsvall för oss och vi hoppas det fortsätter. Man vet aldrig, men jag ser inga makroekonomiska signaler som håller mig vaken om nättera just nu”, säger vd Johannes Larcher, som tidigare jobbade på streamingjätten HBO Max.

Medan han och presschefen Dan Panas tar sig från Dagens Industris tv-redaktion under onsdagen stiger aktien på börsen. Vid 10.40-tiden hade den handlats upp drygt 8 procent till knappt 41 kronor. För året är aktien dock fortsatt svagt ned.

Storytels ebitda-resultat landade på 30 miljoner kronor för det första kvartalet 2023, jämfört med minus 149 Mkr under motsvarande period i fjol. Det innebär att Storytel nu har en ebitda-marginal om 3,8 procent.

”Det är fjärde kvartalet i rad som vi är ebitda-positiva. Totalt är jag ganska tillfreds, men inte helt nöjd. Vi vet att vi kan göra mycket bättre”, säger vd:n och betonar att Stortytel ska vara ett lönsamt tillväxtbolag.

Rörelseresultatet (ebit) blev dock minus 48,0 Mkr, att jämföra med minus 226 Mkr i fjol. Förlusten på sista raden var 64,3 Mkr.

När blir ni lönsamma på sista raden?

”Vi ska dela fler prognoser vid vår kapitalmarknadsdag den 13 juni. Då ska vi berätta om vår tillväxtstrategi och visa hur intäkterna ska växa och hur lönsamheten ska förbättras rejält de kommande tre åren. Då får du nog svar på frågan”, säger vd:n.

Det operativa kassaflödet uppgick vidare till minus 8 miljoner kronor, att jämföra med -122 Mkr under samma kvartal 2022.

”Vi är i princip kassaflödesneutrala, och kommer vara så i år. Vi bränner inte kapital och tror inte att vi ska behöva gå tillbaka till marknaden för att ta in mer kapital. Det är en stor förändring från där vi var tidigare”, säger vd:n.

Nettoomsättningen steg med 6,6 procent till 796 miljoner kronor mot motsvarande period i fjol.

”Vi växer snabbare än marknaden”, säger vd Johannes Larcher.

Resonemanget backas upp med siffror från Svenska Förläggareföreningen som visar att bokbranschens totala streamingintäkter steg med 6,1 procent i Sverige under kvartalet. Dessa jämförs sedan med Storytels omsättning som steg med 8,3 procent till 497 Mkr i Norden.

Ingen exakt jämförelse, vill säga, men vd:n tycks ändå säker på sin sak.

Totalt steg streamingintäkterna med 6 procent till 742 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet betalande prenumeranter uppgick till 2,05 miljoner, vilket var cirka 20.000 fler än under samma period i fjol. Svag tillväxt sett till antalet prenumeranter, men vd viftar bort detta med ett ”vi fokuserar inte på det just nu”-resonemang.

Storytels förbättrade marginaler bottnar främst i besparingar i form av omförhandlade och nya partnerskap och en ökad stringens när det gäller investeringar i innehåll och marknadsföring.

Under kvartalet har Storytel introducerat en mer finkornig betalmodell för att fånga upp alla typer av kunder. I Sverige och flera andra nordiska länder kan man nu välja mellan tre olika abonnemangserbjudanden. En ger obegränsad streaming för 229 kronor per månad, en ger 100 timmar per månad till priset 169 kronor och en ger 20 timmar per månad för 64,5 kronor.

Bokintäkterna för kvartalet landade på 130 Mkr, vilket kan jämföras med 149 Mkr under första kvartalet i fjol. Vd Johannes Larcher ger en komplicerad förklaring till detta, där allt från slumpen till redovisningstekniska skäl ingår. Men han medger att de klippta banden med konkurrenten Nextory har fått en del licensintäkter att falla bort. Nextory har, som Di rapporterat, anmält Storytel till konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning – och anklagelserna utreds nu av myndigheten.

”Vi vill bara få marknadsmässig kompensation för vårt innehåll”, säger vd som välkomnar en lösning företagen emellan.