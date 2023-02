Stockholms besked: Ingen upphandling av elsparkcyklar innan sommaren

Efter valet fick Stockholms trafikkontor en ny ledning. Tidigare trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) hade målet att ha en upphandling klar till 1 januari 2023. Men under 2022 infördes flera regleringar gällande elsparkcyklar och Stockholm fick ett nytt trafikborgarråd i Lars Strömgren (MP). Förutsättningarna har med andra ord ändrats en hel del.

”På något vis känner vi att en hel del av problemen som var påtagliga tidigare har minskat med de nya reglerna. Det känns som att det är det absolut viktigaste för oss på kommunens sida. Vi vill också hur de här reglerna står sig även när det börjar bli varmare och fler början använda cyklarna,” säger Lars Strömgren.

Senaste regleringen av elsparkcyklar i Stockholm. Från 1 februari 2022 bestämde Stockholms stad att antalet elsparkcyklar skulle minska från ca 23.000 till 12.000. Operatörerna var även tvungna att skaffa tillstånd från polisen för att få hyra ut elsparkcyklarna, och dessutom betala en avgift på 1.400 kronor per fordon och år. Utöver det tillkom det 1 september 2022 ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

Men de nya reglerna har också inneburit att flera bolag lämnat Stockholm, priserna har ökat och elsparkcyklarnas geografiska spridning har begränsats till de mest centrala delarna av staden. Samtidigt har antalet resor minskat rejält i Sverige. Under 2020 genomfördes 10,3 miljoner resor på en elsparkcykel, enligt branschorganisationen Nordic Micromobility Association, NMA, där företagen Bird, Bolt, Dott, Lime, Tier, och Voi ingår. Siffran växte till 26 miljoner under 2021, men sjönk under 2022 till 19,8 miljoner.

Dan Nerén, Tiers Policychef i Norden.

De nya regleringarna har påverkat sektorn negativt vilket bidragit till höjda kostnader för användarna, det ser Tier:s Policychef i Norden, Dan Nerén som en anledning till att resorna minskat.

”Det är problematiskt att allt fler städer inför låga restriktiva tak på antal fordon, inför högre avgifter och inte tillgängliggör tillräckligt med parkeringsinfrastruktur samtidigt som de har högt uppsatta mål för att minska bilismen. Denna utveckling har tyvärr tvingat alla företag att höja prisbilden mot kunderna samt minska den geografiska täckningen. Vi är för reglering men det måste finnas ett samspel och balans”, säger han.

Christina Moe Gjerde, Voi:s Nordenchef. Foto: Pressbild

Svenska Voi:s Nordenchef, Christina Moe Gjerde, har en liknande upplevelse av utvecklingen.

”Utmaningen i dag är att sättet man har reglerat Stockholm har gjort att vi blivit en centrumtjänst. Man kan inte ställa krav på en operationszon utan en upphandling. Produkterna blir dyrare och dyrare, det är inte en långsiktig förutsättning för någon, och då blir det sämre och sämre,” säger hon.

Hon menar att en upphandling är något som alla vinner på – både staden och företagen. Genom upphandling kan staden ställa högre krav på till exempel säkerhet och hållbarhet.

”Som det ser ut nu finns det ingen reglering för att interagera mikromobiliteten med kollektivtrafiken, det ställs inga krav på hur vi ska minska transportutsläppen, över hur hållbara bolagen är, hur vi ska minska biltrafiken, hur säkra tjänsterna är och vilken teknik man använder, det får man inte med parkeringsregleringarna som finns nu, men en upphandling skulle lösa problemen.”

Voi vann upphandling i Gävle Voi var det första bolaget att ta hem en upphandling när de fick ensamrätt i Gävle. Upphandlingen var den första i Sverige och gav Voi rätten att själva bedriva sin verksamhet i staden i högst fyra år med start våren 2023.

Men Lars Strömgren menar att det inte är så enkelt att genomföra en upphandling och att man bör ta flera andra steg innan dess. Till exempel kan antalet tillåtna elsparkcyklar som företagen får ställa ut i staden justeras.

”Märker vi att aktörerna och användarna kan följa de regler som finns så kan vi mycket väl diskutera om de här nivåerna behöver kalibreras. Men det är inte riktigt samma som som att göra en upphandling för det innebär en hel del andra konsekvenser, de är komplexa och därför vill vi veta att det är den bästa vägen framåt”, säger han.

