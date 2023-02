”Vissa delar har varit försenade, och i vissa fall har vi fått byta en del leverantörer, vilket gett kedjeeffekter”, säger Candelas kommunikationschef Mikael Mahlberg.



Redan nu i januari skulle Candelas bärplansfärja P-12 med plats för upp till 30 passagerare tas i bruk av Region Stockholm på prov mellan Ekerö och Stockholm city.

Tanken var att den skulle testköras i sex månader innan den gick över i reguljär trafik till sommaren. Men eftersom rutten endast går sommartid får Stockholmsresenärerna nu vänta ända till våren 2024.

Region Stockholm, som ansvarar för huvudstadens kollektivtrafik, har målet att samtliga trafikslag ska vara fossilfria år 2030. Enligt en KTH-studie är koldioxidavtrycket från Candela P-12 97,5 procent lägre under hela livslängden, som beräknats till 30 år, jämfört med de fossilt drivna fartyg som ingått i studien.

Att gå över till eldrift är – i ett längre perspektiv – också en ekonomisk fördelaktig affär enligt bolaget självt. En resa med Candelas mindre båt, C-8, tur och retur mellan Stockholm city och Sandhamn ska kosta under en hundralapp, att jämföra med runt 2.000 kronor för samma resa med motsvarande fossildrivna båt.

Region Stockholm räknar med 40 procent minskade driftkostnader jämfört med nuvarande dieselfärjor. Anledningen till att Candelas båt är så energieffektiv är den så kallade bärplanstekniken. Med hjälp av två bärande vingar nedsänkta i vattnet så flyger Candelas båtar cirka en meter ovanför vattenytan, vilket minskar friktionen radikalt.

Candela

Värdering: 1,4 miljarder kronor (2021).

Verksamhet: Elbåtstillverkare.

Omsättning och mål: Under 2021 hade Candelakoncernen en en nettoomsättning på knappt 20 miljoner kronor, att jämföra med 32 Mkr under 2020. I år räknar man med en omsättning i storleksordningen 400 Mkr. Under året är målet att leverera 100 C-8-båtar, bolagets modell riktad mot massmarknaden, varav majoriteten är utrustade batterier från Polestar.

Storägare: Gustav Hasselskog, EQT Ventures och Ted Talks grundare Chris Anderson.

Börsplaner: Inga i närtid, men Candela utesluter inte en notering i framtiden.

Produktion: Tillverkningen har under sommaren flyttats från Lidingö till en ny fabrik i Rotebro norr om Stockholm, som i en första etapp är på 5.000 kvadratmeter.