Stenbeck lärde Zennström utmana monopol: ”Bästa skolan”

Niklas Zennström började sin karriär med att jobba för Jan Stenbecks olika bolag på 1990-talet, bland annat var han 23:e anställde på Tele2 och blev vd för internetportalen Everyday.com. Även andra lyckade techgrundare började sin bana hos Stenbeck. Däribland Sebastian Knutsson, som lärde känna de andra grundarna till King på Spray, och Mattias Miksche, sedermera grundare till Stardoll och investerare.

”Kinnevikgruppen var den bästa skolan i Sverige och kanske i Europa. Och framför allt det här med att utmana monopol. Det gällde att hitta enkla lösningar och alltid tänka på kundnyttan”, säger han i Mitt i bruset.

Niklas Zennströms utgångspunkt har sedan dess varit att bryta monopol, som att utmana musikbranschen med Kazaa och sedan gratis telefoni över nätet med Skype. Det gäller även hans riskkapitalbolag Atomico.

”Vi tyckte att det inte var okej att Silicon Valley skulle ha monopol på riskkapital och entreprenörskap.”

Det här är ett urval ur ett längre samtal med Niklas Zennström i Mitt i bruset: "Ibland är det bra med en kalldusch"

Niklas Zennström

Ålder: 56 år. Familj: Hustrun Catherine Zennström.

Bor: I London, sedan många år. Köpte en skärgårdsö i Stockholm av Hyresgästföreningen för 75 miljoner kronor 2008.

Utbildning: Civilekonom och civilingenjör vid Uppsala universitet och universitetet i Michigan.

Bakgrund: Arbetade på 1990-talet i olika Jan Stenbeck-bolag som Tele2 och vd för portalen Everyday.com. Grundare till bland annat Skype, som såldes först till Ebay för 2,6 miljarder dollar 2005 och till Microsoft för 8,5 miljarder dollar 2011, Kazaa, Rdio och Joost. Driver i dag investmentbolaget Atomico.

Förmögenhet: Enligt Di:s uppskattning uppgår Niklas Zennströms privata förmögenhet till runt 20 miljarder kronor. Har en liten noterad portfölj enligt Holdings med aktier i H&M, där han sitter i styrelsen sedan 2013, för 8,5 Mkr och mobilitetsbolaget Clean Motion för 0,7 Mkr. Har även investerat i impactfonden Norrsken 22 riktad till Afrika.

Filantropi: Startade 2007 Zennström Philantrophies tillsammans med hustrun Catherine Zennström. Stöttar organisationer för mänskliga rättigheter och klimatet med Östersjön. Har ett särskilt engagemang för ett renare Östersjön med ”Race for the Baltic”. Har gett pengar till bland annat Uppsala basket där han spelade center under högstadiet och gymnasiet ”tills de andra spelarna växte om mig” och finansierade nyligen en klimatprofessur vid Uppsala universitet för femte gången.

Började segla optimist under uppväxten och är en välkänd kappseglare där hans team vunnit ett antal världsmästerskap med hans yachter döpta efter havsdjupets gudinna i nordisk mytologi, Ran. Äger tillsammans med Avitogrundaren Filip Engelbert och serieentreprenören Hjalmar Winbladh den världsberömda J-båten Svea.