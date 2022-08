Startupfabriken kapar storleken

Under årets andra kvartal tar poddplattformen Acast ytterligare ett steg i den nya riktning som man stakat ut för bolaget. Appen för poddspelningar som varit med sedan starten 2014 är nu avvecklad och istället satsar man sina kort på att marknaden för podcasts förblir öppen, trots att till exempel Spotify och Amazon gått mot det motsatta hållet. En majoritet av intäkterna kommer från den reklam som hörs i poddarna som produceras på plattformen.

Bolaget visar fortsatt en stark tillväxt. Nettoomsättningen växte med 39 procent jämfört med samma kvartal i fjol, och landade på 315,8 miljoner kronor. Därmed visar Acast på fortsatt stark tillväxt, även om den saktar in rejält i jämförelse med i fjol.

”Det reflekterar en generell avkylning på annonsmarknaden. De makroekonomiska förändringar som vi såg slå mot Europa först har nu rört sig vidare mot USA som också saktar in även om den marknaden fortsätter att leverera bra”, säger vd:n Ross Adams.

Men Acast går fortsatt med förlust – och den ökar. Under kvartalet skrivs rörelseresultatet (ebitda) till minus 98,5 Mkr, med en marginal på minus 31 procent.

Att gå med förlust är inte längre lika fördelaktigt, menar Ross Adams. Till följd av det förändrade makroklimatet, med stigande räntor och inflation, skriver bolaget om sina finansiella mål och siktar på att bli lönsamma redan 2024. Tidigare var planen att bli lönsamma inom tre till fem år.

”Vi har investerat mycket i vår produkt och teknologi. Det i kombination med vårt förvärv av Podchaser gör vår affär mer effektiv, och det hjälper oss i längden att nå lönsamhet fortare. Vår genomsnittliga intäkt per lyssning har ökat på årsbasis och den snabba tillväxten bland nya poddar hjälper oss att skala verksamheten.”

Även andra finansiella mål skrivs om. Till exempel krymper förväntningarna på den årliga organiska nettoomsättningstillväxten 2020-2025 från 60 procent till mellan 40 och 45 procent.

Samtidigt bedömer Ross Adams att man är i en fortsatt bra position för att fortsätta växa, och hänvisar till att de förväntas växa snabbare än marknaden.

”Marknaden växer och även om den har funnits i 25 år är den fortfarande väldigt ung sett utifrån hur kommersialiserad den är. Somliga marknader har inte ens börjat kommersialiseras. PWC tror på en årlig tillväxt om 15 procent för marknaden. Det tror vi att vi kan dubbla mellan 2022 och 2025. Så medan poddmarknaden inte är immun mot den övriga marknaden tror vi att det finns fortsatt fina möjligheter att växa.”

Under måndagen stängde Acast affären med databasen Podchaser, som är ytterligare ett steg mot bolagets mål att förnya bilden av sig själva och nå lönsamhet. Förvärvet kostar bolaget över en kvarts miljard och är det största hittills. Det hjälper även Acast att ersätta och förbättra de datapunkter man tidigare fick in via sin app.

”Vår roll har alltid varit tydlig. Vi är en plattform för poddare som vill distribuera och tjäna pengar på sitt innehåll. Appen var en del av vår affär som förvirrade både investerare och kreatörer, eftersom de trodde att deras innehåll skulle låsas in där. Det är en av de viktigaste anledningarna till att vi nu lämnar den bakom oss. Nu fokuserar vi på att göra vårt erbjudande ännu tydligare.”

Sedan Acast noterades på First North för lite mer än ett år sedan har aktien fallit med över 60 procent.