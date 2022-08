Stämning hotar Apple

Det har varit ett skakigt halvår för kryptovalutan bitcoin, som fallit med nära 60 procent sedan årsskiftet.

Under helgen fortsatte fredagens kursras. En bitcoin handlas nu för drygt 19.800 dollar, enligt Coinbase. Därmed närmar sig kursen årets lägsta nivåer på runt 17.500 dollar. Raset följer efter Jerome Powells tal under fredagen, där Fed-chefen antydde att de penningpolitiska åtstramningarna och räntehöjningarna är här för att stanna. USA kämpar just nu med den högsta inflationsnivån på 40 år.

Kryptovalutans kurs har även pressats av att flera handelsplattformar stängt ned under året, liksom krav på regleringar, bland annat från den internationella valutafonden IMF.

Måndagsmorgonens kurs innebär att bitcoin nu fallit med 58 procent sedan årets högstanivå på 48.234 dollar från i mars. Kursen toppade på över 68.000 dollar i november 2021.

