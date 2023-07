Ställde in notering i sista minuten – fortsatt förlust för Rocker

Under 2022 minskade rörelseförlusten till 130 miljoner kronor, en liten förbättring från fjolårets minusresultat på 143 miljoner kronor.

Omsättningen steg samtidigt med hela 181 procent till nästan 298 miljoner kronor. Detta har dock att göra med interna omflyttningar. Billåneaffären Rocker Buddy ingår numera i koncernen efter att tidigare ha varit ett separat bolag.

Sajten Realtid rapporterade i september att denna förmedling av billån dock lagts på is. Detta sedan bolaget fått sitt samarbete med banken Santander avslutat efter att ha rundat vissa av långivarens regler. Enligt sajtens granskning hade stor andel av de bilhandlare som erbjudit finansieringsavtal förekom i brottsregistret.

I slutet av 2022 varslade bolaget även 15 procent av personalen med hänvisning till rådande marknadsomständigheter.

Rocker har under innevarande år gått klart bättre. Resultatet har lyft med över 30 miljoner kronor under första kvartalet och omsättningen är stigande. Det uppger finanschefen Frida Bexelius som tillägger att bolaget inte ser något mer behov av varken besparingsåtgärder eller att dra in nytt kapital.

Största ägare är det norska konglomeratet Schibsted, följt av LMK-stiftelsen, som initierades av den framlidne Axis-medgrundaren Mikael Karlsson.

