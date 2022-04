Spotify vill att Camp Nou byter namn i 30 år – får nöja sig med 12

Den del av avtalet som säger att Barcelonas ikoniska arena temporärt ska döpas om till Spotify Camp Nou gäller i själva verket i hela tolv år, enligt den katalanska radiokanalen RAC1.

Radiokanalen uppger sig ha kommit över de dokument som reglerar sponsoravtalet, som ska vara värt totalt 435 miljoner euro över tolv år. Det motsvarar drygt 4,5 miljarder kronor och är alltså mer än de 280 miljoner euro som avtalet tidigare uppgetts vara värt.

Enligt RAC1 betalar Spotify 60 miljoner euro om året i fyra år för sponsringen av fotbollslagets matchtröjor vilket summerar till 240 miljoner euro. Dessutom betalar streamingbolaget 5 miljoner euro per år under tre år för sponsring av spelarnas träningströjor, sammanlagt 15 miljoner euro.

Läs mer: Bekräftat: Spotify blir huvudsponsor för FC Barcelona

För namnbytet på arenan till Spotify Camp Nou betalar det svenska bolaget 5 miljoner euro per år under de första fyra åren, då arenan ska byggas om och temporärt också kommer att hållas stängd för publik. Därefter, när den står färdig, betalas i stället 20 miljoner euro per år i åtta år vilket innebär att Spotify betalar totalt 180 miljoner euro – cirka 1,87 miljarder kronor – för arenanamnet.

Beskedet att Barcelona utnyttjar möjligheten att byta namn på den klassiska arenan Camp Nou har inte hälsats med glädje av alla Barcelona-supportrar och klubben har bland annat på sociala medier fått utstå hård kritik. Att namnbytet ska gälla i tolv år framåt beskrivs ändå av RAC1 som ”en seger för Barca” – Spotify ville enligt kanalen ha ett ännu längre avtal där namnet skulle förbli Spotify Camp Nou i hela 30 år.

Spotify och FC Barcelona ska enligt RAC1 ratificera avtalet på söndag. Att det fortfarande inte är formellt påskrivet ska enligt RAC1 ha varit en källa till irritation hos fotbollsklubben, som anser att Spotify varit långsamma med tanke på att Barcelonas klubbpresident Joan Laporta redan tidigt gjorde offentliga uttalanden om avtalet.

Att avtalet blivit försenat innebär enligt den spanska tidningen Sport också att de Barcelonatröjor för säsongen 22/23 som säljs till supportrar inte kommer att ha Spotifys logotyp på bröstet, då tillverkaren Nike inte anser sig ha fått underlag i tid.

Läs mer: Därför tvingas Daniel Ek vittna i Eminem-rättegång