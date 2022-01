Spotify väljer sida: Börjar plocka bort Neil Youngs musik

I ett e-postmeddelande till sitt skivbolag, Warner Records, skrev Neil Young sent under tisdagen att Spotify SPOT 0,00% Dagens utveckling har ett ansvar att minska spridningen av felaktig information på sin plattform.

”Jag vill att ni ska låta Spotify veta I DAG att jag vill ta bort all min musik från deras plattform”, skrev han, enligt Financial Times.

”De kan ha Rogan eller Young. Inte båda.”

Spotifys profilerade samarbete med Joe Rogan går tillbaka till maj 2020 då man tecknade ett exklusivt avtal med komikern som står bakom en av världens största poddar – ”The Joe Rogen Experience”. Affären var värd kring en miljard kronor, vilket då var ett av de största avtalen inom poddcast-världen.

Podden är fortfarande en av de största i världen med miljontals lyssnare varje vecka. Men Joe Rogan väcker ofta kritik, inte minst för att han ger plats åt vaccinkritiker med ogrundade åsikter och konspirationsteorier. Nyligen gick 270 medicinska experter till storms mot Spotify sedan Joe Rogan intervjuat Robert Malone, en man som blivit avstängd av Twitter på grund av att ha spridit falska uppgifter om coronavaccinen.

Samma kontrovers fick Neil Young att ryta till i veckan.

Och nu har Spotify alltså valt sida.

I ett mejl till sajten Techcrunch uppgav Spotify under onsdagen att man börjat plocka bort Neil Youngs musik från musikplattformen.

”Vi vill att all världens musik och ljudinnehåll ska finnas tillgängligt för Spotifys användare. Med det kommer stort ansvar med att balansera både säkerhet för lyssnare och frihet för kreatörer. Vi har detaljerade innehållspolicys på plats och vi har tagit bort över 20.000 podcast-avsnitt om covid sedan pandemin började. Vi beklagar Neils beslut att ta bort sin musik från Spotify, men hoppas att vi kan välkomna honom tillbaka snart”, skriver Spotify.

På sin hemsida skriver Neil Young att Spotifys lyssnare är unga och lätta att vilseleda.

”De här unga människorna är övertygade om att Spotify aldrig skulle sprida grovt felaktig information. De har tyvärr fel. Jag visste att jag var tvungen att påpeka det”, skriver Neil Young.

Neil Young har drygt sex miljoner lyssnare per månad på Spotify, enligt Financial Times.

Neil Young och Daniel Ek har en lång historik. I sitt sommarprat från 2012 berättade Daniel Ek om hur den legendariske artisten hämtat honom i sin vita Cadillac och hur de kört runt i nästan två timmar och pratat om musik. Han nämnde även att han åt lunch med Neil Young och Clive Davis på Beverly Hilton Hotel när Whitney Houston dog i februari 2012.

Neil Young försökte samma år bygga sig en egen karriär som digital musikentreprenör med sin portabla musikspelare ”Ponoplayer” och ett löfte om perfekt ljudkvalité. Bolaget tog in pengar via en Kickstarter-kampanj 2014 och tjänsten lanserades strax därefter. Men nedladdningstiderna var sega och idén med egen hårdvara var ur led med Iphone-eran. Projektet gick i graven 2017.

Det är inte första gången Neil Young hotar ta bort sin musik från Spotify. 2015 gjorde han ett liknande utspel mot flera streamingbolag i ett bråk över ljudkvalité.

Vid 8:30-tiden på torsdagen fanns dock stora delar av Neil Youngs musik fortfarande kvar på Spotify, inklusive klassiska låtar som Rockin' in the Free World och Heart of Gold.

Spotify har utstått många ”artistuppror” genom åren, med Taylor Swift som det största exemplet. Den generella bilden är att artisterna med tiden väljer att komma tillbaka och låta sin musik streamas på Spotify.

Spotify har pressats på aktiemarknaden på senaste. Aktien är ned drygt 28 procent i år och har nu ett börsvärde på 313 miljarder kronor.