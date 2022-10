Spotify krymper prestigesatsningen

Satsningen på poddar har varit ett viktigt drag för musikplattformen Spotify, som både köpt upp flera poddbolag och betalat dyrt för avtal med Joe Rogan och det tidigare presidentparet Obama.

Men nu drar bolaget i handbromsen.

Elva av bolagets produktioner via studiorna Parcast och Gimlet läggs ner. Det är första gången som Spotify lägger ned så många poddar samtidigt och innebär att mindre än fem procent av personalen som arbetar med poddsatsningen får gå. Det rapporterar Techcrunch.

De berörda poddarna heter ”How to Save a Planet”, ”Crime Show”, ”Every Little Thing”, ”Medical Murders”, ”Female Criminals”, ”Crimes of Passion”, ”Dictator”, ”Mythology”, ”Haunted Places”, ”Urban Legends”, och ”Horoscope Today”.

Spotify har inte kommenterat uppgifterna.

Neddragningarna kan tolkas som en strategi för att kunna fokusera mer på Spotifys andra orginalpoddar med större publik. Nyligen släppte man de första avsnitten av en podcast tillsammans med realitystjärnan Kim Kardashian liksom skådespelerskan Meghan Markles Archetypes.

Vid sidan av poddarna har Spotify även skruvat upp sin satsning på ljudböcker.

