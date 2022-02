Spotify köper två stora poddplattformar

Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades under onsdagskvällen. Någon köpeskilling har inte tillkännagivits.

Både Podsights och Chartable tillåter podcasters och nätverk att lägga in taggar i sina program, som används för att spåra vem som lyssnade på podcasten, om de tog del av en annons samt om de agerade när de hörde den.

Spotify SPOT -2,53% Dagens utveckling uppger att de planerar använda Podsights teknologi även för sin musikplattform, inklusive ljudannonser, videoannonser och visningsannonser.

Vidare skriver The Verge att affären är viktig för Spotify, då de vill bli ledande inom annonser kopplade till sin plattform.

I pressmeddelandet uppger Spotify att intäkterna för digital ljudreklam väntas växa till nästan 8 miljarder dollar – varav 2,7 miljarder dollar enbart från podcastreklam – i USA år 2025, enligt Emarketer.

Spotify har under de senaste åren varit aktiva förvärvare av verksamheter kopplat till poddmarknaden. Under 2020 förvärvade man annonsplattformen Megaphone och förra året köpte man Whooshkaa, Podz, Findaway och Locker Room, för att erbjuda och marknadsföra mer talat ljudinnehåll. Spotify har även köpt poddbolag som Anchor, plattform för podcast-skapande, poddproduktionsbolagen Gimlet Media, Parcast och The Ringer, samt rättigheter till flera poddar som Joe Rogan.

I november i fjol lanserade Spotify betalpoddar i Sverige och 32 andra länder, där poddskapare ska kunna ta betalt för innehållet.

