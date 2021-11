Spotify ändrar funktion – på begäran av Adele

Album är skapade med eftertänksamhet och ordningen på låtarna är en del av detta, lyfter den albumaktuella artisten Adele fram i en tweet. Kommentaren följer efter att Spotify har tagit bort sin så kallade Shuffle-knapp för album, som spelar låtarna i slumpmässig ordning. Uppdateringen har enligt BBC gjorts på världsstjärnans efterfrågan.

”Vårt konst berättar en historia och våra historier borde lyssnas på så som vi planerat. Tack Spotify för att ni lyssnade”, skriver Adele varpå Spotify svarat på tweeten med kommentaren ”Allt för dig”.

Adeles nya album finns tillgängligt på Spotify sedan det släpptes i fredags, vilket står i kontrast till hennes tidigare album 25 som släpptes 2015. Det kunde enbart köpas i handeln eller laddas ner, och blev inte tillgängligt på streamingtjänster förrän året därpå.

Adele är onekligen populär på Spotify. Hennes singel 'Easy on Me' blev i oktober Spotifys mest lyssnade låt under en dag – någonsin.

En talesperson på Spotify säger att de är glada över att rulla ut funktionen som länge efterfrågats av både artister och användare. Det kommer dock fortfarande gå att använda Shuffle-funktionen genom den vanliga menyn.

Läs mer: Spotify lanserar betalpoddar i Sverige – och 32 andra länder