Sportway tar in 110 miljoner till ”ai för livesänd sport”

Produktionsbolaget Sportway tar in 110 miljoner kronor och går ihop med sin norska motsvarighet My Game. Båda bolag nyttjar ai-teknik för att att livesända sportmatcher utan bemanning, vilket är intressant för de lägre divisionerna.

Sportway, vars affärsidé är att direktsända matcher med ai-teknik, går samman med sin norska motsvarighet My Game för att bilda bolaget Sportway Media Group AB.

Vd för den nya koncernen bli My Games nuvarande vd Harald Strømme. Daniel Frank är kvar som vd för Sportway, som blir ett dotterbolag inom koncernen, och sätter sig även i styrelsen för det nya bolaget.

I samband med affären görs en nyemission på sammanlagt 110 miljoner kronor, med pengar från bland andra norska lokaltidningskoncernen Amedia, EQT-veteranen Stefan Glevéns investmentbolag Geltis, och den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson, som även är känd från tv:s Draknästet.

Värderingen landar i och med affären på drygt 600 Mkr, emissionsbeloppet inräknat.

Största aktieägare efter emissionen blir det norska ägarbolaget AI Sports AS med 23 procent, följt av grundaren Jonas Persson (14 procent), Geltis (13 procent), Daniel Frank (7,5 procent) och norska TV2 (7 procent).

”TV2 äger rättigheterna till de sju största lagsporterna i Norge för de kommande tio åren. De använder de bästa rättigheterna till sin tv-kanal och lägger resten på My Game”, förklarar vd Daniel Frank.

Det nya moderbolaget kommer, när affären blir klar, att kontrollera exklusiva sporträttigheter i Norden och Tjecken inom sju lagsporter, däribland ishockey, handboll och fotboll. Med ai-kameror installerade i fler än 500 arenor, och fler än 3000 kontrakterade arenor i pipeline, hoppas man koppla ett grepp om marknaden för denna typ av produktion och streamning i Europa.

Sportway grundades 2014 av sport- och medieentreprenören Jonas Persson och entreprenören Staffan Dahl.

Bokslutet för 2021 är inte klart ännu, men under 2020 steg omsättningen från knappt 400.000 kronor till 9,2 Mkr. Förlusten uppgick då till 1,2 Mkr.

Enligt vd Daniel Frank omsatte bolaget cirka 25 miljoner kronor i fjol.

”Om tre år hoppas vi omsätta en halv miljard och ha verksamhet i 10-15 länder. Vi ska växa organiskt och genom partnerskap med aktörer i andra geografier”, säger han.

Vad är den största skillnaden mellan er och My Game?

”Vi är mycket lika, men My Game jobbar främst med sitt eget varumärke medan vi hjälpt andra bygga sina varumärken, som i fallet svenskhockey.tv. Vi ska fortsätta att jobba på samma sätt framöver,” säger Daniel Frank.

Sportway Media Group: Edvard Tveten, Daniel Franck, Harald Strømme och Jonas Persson. Foto: Pressbild.

Fotnot: Sportway Media Group ska att bestå av Sportway AB, Live Arena Sports AB och My Game Group AS. Man får även ett ägande på 51 procent av My Game Norway AS, samt olika samriskföretag med idrottsförbund i Sverige, Finland, Danmark och Tjeckien. Norska TV2 och Amedia äger de återstående 49 procent av aktierna i My Game Norway AS. Parterna planerar att utveckla en nationell tjänst som omfattar ett stort utbud av sporter från elitnivå till gräsrotsnivå.