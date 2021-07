Spiltan ger sig in i bolånekriget – ny utmanare ska pressa räntor

Spiltan ger sig in på bolånemarknaden genom att bli ny huvudägare i den digitala utmanaren Hejmo. Nu ska bolaget locka institutioner till sin fond i Luxemburg innan utlåningen i Sverige kan börja. ”Många har räntor under 1 procent, det är förmodligen där någonstans vi måste ligga”, säger Spiltans vd Per H Börjesson till Di.