Speqta förvärvar AI-bolag

”Förvärvet innebär att Speqta-koncernens SaaS-intäkter blir 25 gånger högre, och att Speqta breddar och kompletterar sitt AI-baserade SaaS-erbjudande till annonsörer på Google och Bing”, skriver bolaget.

Brightbid hade i mars 2023 en så kallad CARR (Contracted Annual Recurring Revenue) på cirka 46 miljoner kronor. Under andra kvartalet 2023 har bolaget växt ytterligare och hade i slutet av maj en CARR på cirka 52 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av att bolagets aktieägare godkänner emissionen av vederlagsaktierna vid extra bolagsstämma den 26 juni 2023. Tillträde förväntas ske omkring den 3 juli 2023.

Genom förvärvet ökar Speqta sin MRR per sista mars från 0,2 till 3,4 miljoner kronor, och sin CARR per sista mars från 1,9 till 48 miljoner kronor. Genom affären ökar Speqta per sista mars antalet kunder från 33 till över 450.

Speqta bedömer att full effekt av kostnad- och intäktssynergier kommer uppnås inom ett år, och att Brightbid kommer att vara lönsamt inom samma tidsperiod.

Baserat på stängningskursen för Speqtas aktier den 5 juni 2023, vilken uppgick till 14:72 kronor, kommer Speqtas balansräkning att tillföras tillgångar till ett värde om totalt cirka 259 miljoner kronor i form av apportegendom. Det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer att tas upp i bolagets balansräkning kommer att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde som anges i pressmeddelandet.

Aktieägare med innehav motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster i Speqta har åtagit sig att rösta för godkännande av emissionen av vederlagsaktierna vid den extra bolagsstämman. Swedbank Robur, en av de största aktieägarna i Speqta, ställer sig positiva till förvärvet, heter det.