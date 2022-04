Sparar el åt elbolagens kunder – växer av ”bananas” elpriser

Det kan påverka svenska aktörer som Telias C More och Nents Viaplay, där den sistnämnda rasade på Stockholmsbörsen i spåren av Netflix kurssmäll.

Netflix-aktien föll handlöst i efterhandeln sedan streamingjätten redovisat ett kundtapp. En ny rapport slår fast att just streamingtjänster ligger pyrt till när hushållen börjar hålla allt hårdare i plånboken.

Streamingjätten Netflix tvingades redovisa 200.000 färre kunder under det första kvartalet 2022. Å ena sidan ett marginellt tapp sett till i bolagets kundstock på 222 miljoner användare, å andra sidan är det första gången bolaget backar sedan 2011. Dessutom spår den globala marknadsledaren ytterligare två miljoner färre kunder i kvartal två.

Flera av de noterade streamingbolagen, till exempel Walt Disney, tappade på Netflix rapport och på onsdagen rasade även Nent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

För Netflix del handlar inbromsningen dels om utträdet ur Ryssland, men även om att människor delar abonnemang, säger vd:n Reed Hastings. Men flera andra rapporter pekar just nu åt ett annat håll: Människor känner oro över sin hushållsekonomi när inflationen stiger och börjar därför säga upp prenumerationsbaserade tjänster.

”2006 hade genomsnittspersonen 6 abonnemang. I dag har de 11”, säger Joakim Sjöblom, vd och grundare på Minna Technologies, och menar att det med andra ord finns att ta av.

Minna grundades som Mina tjänster för att kunder lätt skulle kunna jämföra och säga upp prenumerationer. I dag säljs deras teknik till banker.

I en ny rapport från brittiska Lloyds Bank-gruppen, som grundar sig på Minnas data, framkommer att deras kunder sagt upp 1,2 miljoner abonnemang sedan juni 2021.

I det ingår allt från musik- och filmstreaming till gymkort, mobilabonnemang och andra månadsvisa återkommande utgifter. Däremot inte hyra, sophämtning, värme och liknande som kopplas till boendet.

Lloyds data pekar också ut streaming som särskilt utsatt – kategorin stod för totalt 47 procent av uppsägningarna under perioden.

Minna har utöver det som rapporterats av Lloyd också sett en ökning av aktiviteten i bolagets tjänster mellan februari och mars i år. Då ökade antalet uppsägningar i alla kategorier, aggregerat över deras sex marknader (de nordiska länderna, Belgien och Storbritannien) med 27 procent jämfört med månaden innan. I Sverige är samma siffra över 30 procent.

Hur stor del av februari- och mars-toppen som utgörs att streaming vill inte Joakim Sjöblom avslöja, men att döma av Netflix rapport och ytterligare en brittisk undersökning som kom under påskhelgen går det att dra slutsatser att det är fler uppsägningar än det är nya abonnemang. I den rapporten skriver nämligen Kantar Worldpanel att streamingbolagen tappat 1,5 miljoner kunder under det första kvartalet 2022, och bara fått in knappt 1,3 miljoner nya.

Medieanalysföretaget Mediavision mäter svensk underhållningskonsumtion av den här typen. Vd Marie Nilsson säger sig inte ha stöd i sina data för att svenskar lämnar i högre utsträckning än de tecknar nytt.

”Tillväxtkurvan har mattats av något i takt med att marknaden mognat, men vi ser fortfarande tillväxt under det första kvartalet”, säger hon.

Bolaget drar sina slutsatser från intervjuer med 20.000 personer mellan 15 och 74 år i Sverige.

”I tider av kris köper man kanske inte en ny bil, men man åker på charter. Vad jag menar med det är att det inte är säkert att streamingtjänster är det första man tar bort när man vill spara.”

Hur går det för de lokala aktörerna, C More och Viaplay, i förhållande till de internationella jättarna?

”Sverige har en tydlig etta när det kommer till streamingtjänster (Netflix, Di:s anm.). I snitt har svenskar drygt två streamingtjänster och om du är tjänst tre, fyra eller fem i hushållet ökar risken att för bytas ut. Viaplay men även C More brukar finnas finnas ganska högt upp i rankingen”, säger Marie Nilsson, utan att vilja specificera hur utvecklingen sett ut för bolagen i närtid.

Hon kan dock konstatera att Mediavision, till skillnad från Minna Technologies, inte sett någon minskning i svenskarnas hushållsbudget för ”prenumererade medietjänster”, totalt sett.