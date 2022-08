Snapchat trumfar Twitters betaltjänst

Maträddarbolaget Karma är ett känt namn bland de så kallade impact-bolagen och grundades 2015. Grundidén utgår från en app där kunder kan köpa – eller rädda som de själva formulerar det – mat som annars skulle slängas av restauranger, caféer och matbutiker.

Men coronapandemin har varit tuff för restaurangbranschen och sedan tidigare har Karma berättat att de ställer om mot ett till intäktsben. Här har Karma tagit fram en plattform för restauranger, som enligt egen utsago kan öka intäkterna och effektivisera beställningarna från kunder.

Omställningen märks även av i bolagets årsredovisning, något som Breakit först uppmärksammat. Under 2021 sjunker omsättningen från nära 26 Mkr till drygt 18 Mkr, vilket motsvarar ett tapp på nära 30 procent. Karma går fortsatt med förlust och resultatet landar på -14,8 Mkr.

Sedan starten har Karma bränt 142 miljoner kronor på resultatraden.

Bland Karmas största investerare finns Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, Kinnevik och impact-stiftelsen Norrsken, enligt ägardatabasen Holdings.

Under inledningen av 2022 har Karma stängt ner sitt franska dotterbolag. Istället väntar nu fullt fokus på det nya affärssegmentet. Under det andra kvartalet 2022 har Karma tagit in 25 Mkr för att utveckla systemet och en till runda är planerad till början av nästa år.

Di Digital söker Karma.

